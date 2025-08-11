Zbardhet masakra e Gjilanit! U takuan për t’u sqaruar por “fajdexhiu” me djemtë i vrau

Qyteti i Gjilanit është tronditur dje nga një ngjarje tepër e rëndë dhe tragjike. Si pasojë e të shtënave me armë zjarri brenda një kafeneje në rrugën “Ibrahim Rugova”, tre persona kanë humbur jetën.
Mes viktimave janë babë e bir, Selami dhe Edmond Hasani, të njohur si argjendarë në qytet. Personi i tretë që humbi jetën është Abedin Hoxha, i cili është dhëndri i Selami Hasanit.
Ndërkohë, në spital i plagosur ndodhet djali i Abedin Hoxhës, Bujar Hoxha, një nga personat kyç të përfshirë në këtë ngjarje. Burime të afërta bëjnë të ditur se konflikti që çoi në vrasjen e trefishtë ka nisur pikërisht nga ky i fundit. I plagosur lehtë mbeti dhe vëllai i Bujarit, Naim Hoxha, i cili ka dhënë dhe deklaratën për policinë.
Sipas mediave në Kosovë, Bujar Hoxha e kishte denoncuar para dy javësh në polici Mefail Shkodrën, në lidhje me rastin e fajdeve. Mefaili ishte intervistuar nga prokurorja Habibe Salihu dhe më pas ishte lënë i lirë. Vetëm një javë më parë, ishte caktuar një takim për të dje (ditën e ngjarjes) me Mefail Shkodrën për të sqaruar situatën e krijuar. Megjithatë, takimi nuk shkoi sipas pritjeve dhe përfundoi në mënyrë tragjike, me tre persona të vrarë.
Deri më tani, një person është arrestuar në vendngjarje ndërsa tre të tjerë, Mefail Shkodra (53 vjeç) dhe djemtë e tij, Edonis (25) dhe Engjull Shkodra (22), janë shpallur në kërkim dhe aktualisht ndodhen në arrati.
Selami dhe Edmond Hasani
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd