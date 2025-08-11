I riu ndërmerr vendimin fatal duke përdorur ndaj vetes armën e zjarrit

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-08-2025, 13:20
Një 32 vjeçar nga fshati Pojan, i Maliqit i ka dhënë fund jetës duke u vetevrarë me armë gjahu.
Ngjarja ka ndodhur pak orë më parë.
Familjaret e viktimes kane deklaruar për policinë se 32 vjeçari prej disa kohesh kishte shfaqur shenja depresioni.
