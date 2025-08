Edhe 2 ditë afat! Reuters: Putini vë në dyshim ultimatumin e Trump për t’i dhënë fund luftës

Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka gjasa të pranojë ultimatumin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump. Trump ka kërcënuar se do ta godasë Rusinë me sanksione të reja dhe do të vendosë tarifa 100% për vendet që blejnë naftën e saj, nëse Putini nuk pranon një armëpushim në luftën e Rusisë në Ukrainë.

Vendosmëria e Putinit për të vazhduar rrjedh nga bindja e tij se Rusia po fiton në front dhe nga vlerësimi se edhe në rast të sanksioneve të reja amerikane, ato do të kenë një ndikim të madh në planin afatgjatë, sipas tre burimeve të njohura me diskutimet që po zhvillohen në Kremlin.

Në të njëjtën kohë, udhëheqësi rus nuk dëshiron ta zemërojë Trumpin dhe e kupton se ai mund të jetë duke e hedhur poshtë mundësinë për të përmirësuar marrëdhëniet me Uashingtonin dhe Perëndimin, por qëllimet e tij të luftës kanë përparësi. Qëllimi i Putinit është të pushtojë plotësisht rajonet ukrainase të Donetskut, Luhanskut, Zaporizhias dhe Khersonit, të cilat Rusia i ka pretenduar si të vetat, dhe më pas të flasë për një marrëveshje paqeje.

“Nëse Putini do të ishte në gjendje t’i pushtonte plotësisht këto katër territore që i ka pretenduar Rusisë, ai mund të pretendonte se lufta e tij në Ukrainë i kishte arritur qëllimet e saj”, tha James Rogers.

Procesi aktual i bisedimeve, në të cilin negociatorët rusë dhe ukrainasë janë takuar tre herë që nga maji, ishte një përpjekje nga Moska për të bindur Trumpin se Putini nuk po e refuzon paqen, tha burimi i parë, duke shtuar se bisedimeve u mungon thelbi i vërtetë përtej diskutimeve për shkëmbimet e të burgosurve.

Rusia thotë se dëshiron të arrijë një marrëveshje afatgjatë paqeje në negociata, por se procesi është i ndërlikuar për shkak se qëndrimet e të dy palëve janë shumë larg njëra-tjetrës. Putin javën e kaluar i përshkroi bisedimet si pozitive. Kërkesat e deklaruara të Moskës përfshijnë tërheqjen e plotë të Ukrainës nga katër rajonet dhe pranimin nga Kievi të statusit neutral dhe kufizimeve në madhësinë e ushtrisë së saj kërkesa që Ukraina i ka refuzuar.

Rëndësia e vizitës së Witkoff-it

Në një shenjë se mund të ketë ende një shans për të arritur një marrëveshje para afatit të caktuar, i dërguari special i Trump, Steve Witkoff, pritet të vizitojë Rusinë këtë javë, pas përshkallëzimit të retorikës midis Trump dhe Moskës mbi rreziqet e luftës bërthamore.

“Presidenti Trump dëshiron të ndalojë vrasjet, prandaj po u shet armë të prodhuara në Amerikë anëtarëve të NATO-s dhe po e kërcënon Putinin me tarifa dhe sanksione nëse nuk pranon një armëpushim”, tha zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Anna Kelly, në përgjigje të një kërkese për koment.

Trump, i cili më parë e ka lavdëruar Putinin dhe ka shprehur hapur perspektivën e marrëveshjeve fitimprurëse biznesi midis dy vendeve të tyre, kohët e fundit ka shprehur padurim në rritje me presidentin rus. Burimi i parë tha se presidenti rus ishte i shqetësuar për përkeqësimin e fundit të marrëdhënieve me SHBA-në. Putin ende shpreson se Rusia mund të bëhet përsëri mike me Amerikën dhe të bëjë tregti me Perëndimin dhe është e shqetësuar për acarimin e Trump.

Por, me forcat e Moskës që po përparojnë në fushën e betejës dhe Ukrainën nën presion të rëndë ushtarak, Putin nuk beson se tani është koha për t’i dhënë fund luftës, tha burimi, duke shtuar se as populli rus dhe as ushtria nuk do ta kuptonin nëse ajo do të ndalej tani. Përveç kësaj, siç vëren Rogers, Putini ka investuar reputacionin dhe trashëgiminë e tij politike në luftën në Ukrainë.

“Nga shkrimet dhe deklaratat e tij të mëparshme e dimë se ai e sheh veten si pjesë të një tradite të fortë të kundërshtimit të Perëndimit dhe pjesës tjetër të botës për të mbrojtur interesat e Rusisë”, tha ai.

Pse Putini nuk do ta përfundojë luftën

Udhëheqësi i Kremlinit e vlerëson marrëdhënien me Trumpin dhe nuk dëshiron ta zemërojë atë, megjithatë, ai thjesht ka një përparësi kryesore Putini nuk mund ta përballojë përfundimin e luftës vetëm sepse Trumpi e dëshiron këtë. Një person i tretë, i njohur me mënyrën e të menduarit të Kremlinit, tha gjithashtu se Rusia donte të pushtonte të katër rajonet dhe nuk shihte asnjë kuptim të ndalej në një kohë kur po fitonte në fushën e betejës gjatë ofensivës së verës së Rusisë.

Ukraina ka pësuar disa nga humbjet e saj më të mëdha territoriale të vitit 2025 në tre muajt e fundit, duke përfshirë 502 kilometra katrorë në korrik, sipas Black Bird Group, një grup ekspertësh ushtarakë me seli në Finlandë. Në total, Rusia ka pushtuar rreth një të pestën e Ukrainës. Në fakt, Shtabi i Përgjithshëm Ushtarak i Rusisë i tha Putinit se fronti ukrainas do të shembej brenda dy ose tre muajsh, tha personi i parë.

Megjithatë, përparimet e fundit të Rusisë mbeten relativisht të vogla në aspektin territorial, me vetëm 5,000 kilometra katrorë të Ukrainës që janë pushtuar që nga fillimi i vitit të kaluar, më pak se 1% e territorit të përgjithshëm të vendit, sipas një raporti të qershorit nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, një grup ekspertësh me seli në Uashington.

Burime ushtarake ukrainase dhe perëndimore pranojnë se Rusia po shënon përparime, por vetëm gradualisht dhe me humbje të mëdha. Blogerët rusë të luftës thonë se forcat e Moskës janë bllokuar gjatë ofensivës së saj të verës në zona ku terreni dhe peizazhi i dendur urban favorizonin Ukrainën, por ata vlerësojnë se zona të tjera do të duhet të merren më shpejt.

Çfarë thotë Moska për sanksionet

Kërcënimi i Trump për sanksione ishte i dhimbshëm dhe i pakëndshëm, por jo katastrofik. Burime për Reuters thanë se në Moskë kishte një ndjenjë se nuk ka shumë më tepër që mund të na bëjnë. Ishte gjithashtu e paqartë nëse Trump do ta zbatonte ultimatumin e tij, tha personi, duke shtuar se ai ka kërcënuar në të kaluarën dhe më pas nuk ka vepruar ose ka ndryshuar mendje.

Burimi tha gjithashtu se ishte e vështirë të imagjinohej që Kina të ndalonte blerjen e naftës ruse sipas udhëzimeve të Trump dhe se veprimet e tij rrezikonin të kishin efekt të kundërt duke rritur çmimet e naftës. Vetë Trump e ka pranuar aftësinë e Rusisë për të anashkaluar masat.

“Ata janë personazhe dinakë dhe janë mjaft të mirë në shmangien e sanksioneve, kështu që do të shohim se çfarë ndodh”, u tha ai gazetarëve gjatë fundjavës kur u pyet se cila do të ishte përgjigja e tij nëse Rusia nuk do të binte dakord për një armëpushim.

Burimi i parë rus zbuloi se Putini i ktheu shpinën propozimit të SHBA-së të bërë në mars që Uashingtoni, në këmbim të marrëveshjes së tij për një armëpushim të plotë, të hiqte sanksionet e SHBA-së, të njihte pushtimin rus të Krimesë të aneksuar nga Ukraina në vitin 2014 dhe të pranonte kontrollin de facto rus të territoreve të saj. Burimi e quajti ofertën një “mundësi fantastike”, por tha se ndalimi i një lufte ishte shumë më i vështirë sesa fillimi i saj.