E pazakontë në plazh! Emigrantët hidhen nga një varkë në breg, disa nga pushuesit i kapin dhe i shtrijnë përtokë

Emigrantët ilegalë që përpiqeshin të zbarkonin në një plazh në Spanjë u kapën në tokë nga vendasit dhe turistët përpara se të arrestoheshin nga policia.

Pamjet filmike tregojnë 13 burra që hidhen nga një varkë dhe notojnë drejt bregut, ku menjëherë hasën rezistencë të ashpër nga plazhistët në një qytet turistik në Andaluzi, në jug të vendit.

Incidenti ndodhi në plazhin Sotillo në Castell de Ferro të dielën pasdite.

Ngjarja, e regjistruar në telefona nga dëshmitarët, tregonte një varkë motorike që i afrohej plazhit të mbushur me njerëz me shpejtësi të lartë.

Burrat, të cilët thuhet se ishin me origjinë nga Afrika e Veriut, filluan të zhyteshin në ujë dhe të ngjiteshin me vrap drejt bregut.

Një klip tregonte një emigrant që mbahet nga një burrë gjysmë i zhveshur me mbathje portokalli, i cili i rri ulur sipër tij derisa mbërriti policia. Një tjetër tregonte një plazhist që shoqëronte një burrë nga deti.

Mes kaosit dhe rrëmujës, disa nga emigrantët u përpoqën të përziheshin me ata në plazh, sipas dëshmitarëve.

