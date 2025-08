Përplaset me varkën, ngordh balena në SHBA, pasagjeri bie në det

SHBA- Një balenë minke 6 metra e gjatë ngordhi pasi u përplas me një varkë me motor pranë bregdetit të New Jersey ndërsa mediat e huaja shkruajnë se forca e përplasjes e hodhi në ujë një pasagjer.

Një lundrues në Gjirin Barnegat pranë Long Beach Island, New Jersey, raportoi të shtunën pasdite se një anije kishte goditur një balenë, tha Qendra e Gjitarëve Detarë në Facebook. Sea Tow, e cila u thirr kur balena u pa në gji, raportoi në Qendrën e Gjitarëve Detarë se balena kishte ngordhur.

Përplasja shkaktoi pothuajse përmbysjen e anijes dhe rënien në det të një pasagjeri. Rreth një orë para rrëzimit, Njësia Detare e Policisë Shtetërore të New Jersey-t njoftoi Qendrën e Gjitarëve Detarë se kishte një balenë në gji.

Zyrtarët u përpoqën ta vëzhgonin balenën, e cila, pas goditjes, po pushonte në ujë të cekët, por thanë se nuk mund të afroheshin më shumë për shkak të baticave.