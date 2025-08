Modriç sjell optimizëm te Milan: ‘Jam këtu për të fituar trofe’!

ITALI – Ishte dita e Luka Modriçit te Milani. Mesfushori kroat, i cili dje mbërriti si transferim i lirë nga Real Madridi me një kontratë njëvjeçare, u prezantua para tifozëve dhe shtypit dhe menjëherë dukej i sigurt në vendimin e tij, me objektiva të qarta për sezonin e tij me kuqezinjtë.

"Nuk kisha dyshime për zgjedhjen time. Fola me Ancelottin dhe Ibrën, por tashmë e kisha vendosur. Milani është një nga klubet më të forta në botë, kualifikimi për Ligën e Kampionëve është objektivi minimal dhe nuk mund të kënaqemi me një sezon mediokër. Jam këtu për të fituar; dua të fitoj trofe me këtë fanelë."

Pastaj për Allegrin: "Ai është një nga më të mirët, është fitues dhe mezi pres të shoh se si më sheh në fushë."

Dhe kur u pyet nëse Milani do të jetë vallëzimi i tij i fundit dhe çfarë mund t’u sjellë kuqezinjve, ai nuk kishte dyshime: "Është shumë herët për të thënë. Do të ketë kohë për të diskutuar të ardhmen. Për momentin, duhet të përqendrohem në të tashmen.

Një lojtar, pavarësisht emrit të tij, nuk mund të bëjë diferencën i vetëm. Ne duhet të ndërtojmë një ekip që u lejon individëve të japin gjithçka. Unë jam këtu për të dhënë gjithçka, siç kam bërë gjithmonë gjatë gjithë karrierës sime," tha kroati ndër të tjera.