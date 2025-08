Kthjellime dhe vranësira kalimtare, parashikimi i motit për sot

TIRANA- Dita e martë pritet të sjellë një kombinim të kushteve të qëndrueshme të motit në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash kalimtare, të shoqëruara me rritje të temperaturave dhe mundësi për reshje të izoluara në disa zona gjatë pasdites.

Mëngjesi do të nisë me mot të kthjellët dhe temperatura të freskëta që do të variojnë nga 15 në 17 gradë Celsius në zonat malore dhe rreth 20 gradë në ultësirën perëndimore. Gjatë paradites do të mbizotërojë dielli, ndërsa pas mesditës priten zhvillime vranësirash që mund të shoqërohen me reshje të shkurtra shiu dhe ndonjë stuhi lokale, kryesisht në veri dhe zonat qendrore të vendit.

Temperaturat maksimale do të shënojnë rritje, duke arritur deri në 32°C në zonat e ulëta si Tirana, Elbasani dhe Fieri, ndërsa në bregdet do të regjistrohen vlera mes 28–30°C, të shoqëruara me lagështi më të lartë dhe erëra të lehta nga drejtimi jugperëndimoe.