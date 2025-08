Sot dita e parë e Luka Modriç me uniformën kuqezi

ITALI – Përvojë, lidership dhe karizëm, së bashku me klas të pakufishëm dhe një kabinet me trofe. E gjithë kjo e sjell Luka Modricin në botën e Milanit, me kroatin që zyrtarisht fillon aventurën e tij me kuqezinjtë sot.

Tifozët e Milanit mezi presin ish-lojtarin e Real Madridit, i cili kthehet sot nga pushimi i tij pas Kupës së Botës për Klube dhe do të flasë në një konferencë për shtyp në orën 5 pasdite, përpara se të takohet me tifozët në dyqanin e vendosur në Via Dante.

Pasi kaloi pushimet me familjen e tij, Modric po përgatitet për ditën e tij të parë si lojtar i Milanit. Puna në fushë do të fillojë vetëm nesër, kur kroati do të takohet me Massimiliano Allegrin dhe të gjithë shokët e tij të ekipit në Milanello për seancën e tij të parë stërvitore si lojtar i Milanit.

Ish-lojtari i Real Madridit do të duhet të kompensojë vonesën prej tre javësh krahasuar me pjesën tjetër të grupit, të cilët po kthehen në fushë pas turneut aziatik dhe ditëve të pushimit të dhëna nga Allegri.

Detyra e Modric do të jetë të sigurojë cilësi në fushë dhe të sjellë përvojë dhe lidership në një dhomë zhveshjeje që kaloi nëpër kohë të vështira sezonin e kaluar.

I gjithë ekipi është gati të punojë me kroatin, i cili u bind nga Igli Tare të përqafonte projektin kuqezi me një udhëtim në Zagreb, gjatë të cilit drejtori sportiv siguroi miratimin përfundimtar të Modric.

Tani do të jetë në dorë të Massimiliano Allegrit që të shfrytëzojë sa më shumë kroatin dhe ta menaxhojë atë fizikisht, por në moshën 39 vjeç, Luka Modric ende mund të bëjë diferencën dhe dëshiron ta bëjë këtë me fanellën e Milanit.