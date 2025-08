Paolo Fox: Top 3 shenjat me fat dhe 3 më pak të favorizuara sot, e hënë, 4 gusht 2025

Dita nis me një Hënë të zjarrtë në Luan, duke sjellë energji të larta për disa dhe tensione për të tjerë.

Disa shenja do të ndriçojnë me ide të qarta, pasion e mundësi konkrete, ndërsa të tjerat do përballen me pasiguri, lodhje apo vendime të vështira.

Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më sfiduese të ditës sipas Paolo Fox:

🟢 Top 3 shenjat më me fat të ditës

1. Binjakët – Fjalët e tua hapin rrugë të reja

Sot je në elementin tënd: Merkuri të jep një mendje të mprehtë dhe një gjuhë që bind. Në dashuri, një mesazh ose telefonatë mund të ndryshojë krejt atmosferën – beqarët janë shumë joshës, ndërsa çiftet gjejnë një gjuhë të përbashkët. Në punë, është dita ideale për të prezantuar një ide, për të kërkuar një takim apo për të lidhur një kontakt të vlefshëm. Çdo fjalë që thua ka peshë sot: përdore me zgjuarsi. Gjithçka që nisi si një detaj i vogël, mund të kthehet në sukses të madh.

2. Luani – Je në qendër të vëmendjes dhe me arsye

Hëna në shenjën tënde të vë në epiqendër të ngjarjeve. Ndihesh gati për të shkëlqyer, për të marrë vendime, për të ndjekur dëshirat. Në dashuri, bukuria jote e brendshme dhe e jashtme nuk kalon pa u vënë re: një takim i veçantë mund të lindë në vendin më të zakonshëm. Në punë, je karizmatik dhe bindës: di të tërheqësh të tjerët në vizionin tënd. Kujdes vetëm nga lodhja mendore. Sot universi të jep dritë, përdore pa e tepruar.

3. Shigjetari – Rruga është e hapur, mjafton të ecësh

Një ditë që të frymëzon dhe të jep motivim të pastër. Hëna në shenjë mike ndez entuziazmin, dëshirën për lëvizje dhe aventura të reja. Në dashuri, lidhjet e largëta ose jashtë kornizave të zakonshme tërheqin më shumë. Në punë, një përgjigje që e prisje prej kohësh mund të vijë. Ka zhvillim, por mbi të gjitha ka gëzim në mënyrën si po i jeton gjërat. Jeta të thotë “po”, tani të takon ty të thuash “po” në kthim.

—

🔴 Top 3 shenjat më pak me fat të ditës

1. Demi – Pasiguri në ajër, ngadalësim i nevojshëm

Hëna në pozicion të vështirë sjell pak errësim emocional. Në dashuri, mund të ndihesh i distancuar ose i paqartë për çfarë do. Në çift, tensioni vjen nga mungesa e komunikimit; beqarët janë ende të kapur pas të kaluarës. Në punë, nuk mungon energjia, por je përpara një vendimi që kërkon durim dhe jo veprim të nxituar. Sot është ditë për reflektim, jo për rezultate. Dëgjo më shumë dhe mos kërko të kesh të drejtë me çdo kusht.

2. Akrepi – Emocione të forta që kërkojnë përmbajtje

Dita fillon me një Hënë të pakëndshme dhe një ndjesi e tensionuar të përfshin. Në dashuri je i thellë, por edhe kërkues: partneri mund të mos i kuptojë kërkesat e tua të fshehura. Beqarët tërhiqen nga lidhje intensive, por jo të qëndrueshme. Në punë, rri i qetë dhe mos e shfaq menjëherë kartën e fundit: gjithçka duhet bërë me strategji. Nën sipërfaqe ke shumë për të thënë, por zgjedhja më e mirë sot është të ruash qetësinë.

3. Ujori – Shumë ide, por mungon qartësia

Mendja jote fluturon, por trupi nuk të ndjek me të njëjtin ritëm. Në dashuri, dëshira për liri mund të largojë personin që të qëndron pranë. Beqarët janë të shkujdesur dhe të papërqendruar në ndjenja. Në punë, je plot ide, por detajet të rrëshqasin nga dora dhe mund të lësh pas ndonjë gabim të vogël. Energjia mendore e lartë lodh trupin. Ke nevojë për një pikë mbështetjeje: ndalo pak dhe organizohu përpara se të fillosh diçka të re. /noa.al