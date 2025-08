Parashikimi i motit për sot 3 Gusht, 2025

Vendi ynë këtë të dielë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa vranësirat do të jenë të pakta kalimtare në relievet malore në verilindje e juglindje.

Temperatura maksiamle do të shënojë vlerën 36 gradë Celcius.

Era do të fryjë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, në bregdet dhe lugina hera-herës do të arrijë 7- 9 m/s

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-2 ballë.