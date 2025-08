Frikë për familjen emigrante, burri shqiptar futet ilegalisht në Itali dhe rrëmben e mban peng ish-gruan dhe fëmijët

Itali – Arrestohet një shqiptar 53-vjeçar: rrëmbeu ish-gruan dhe dy fëmijët e mitur pasi hyri ilegalisht në vend. Ai rrëmbeu ish-gruan dhe fëmijët e tij të mitur për 48 orë, derisa u arrestua. Aksioni i karabinierëve pas një operacioni të koordinuar midis Italisë dhe Shqipërisë. Burri u kap në Gubbio ndërsa drejtonte një makinë me gruan dhe të miturit. Ai u kishte rrëmbyer pasaportat dhe telefonat celularë

Umbria, Itali – Një ngjarje e rëndë tronditi qytetin italian të Gubbio, ku një shtetas shqiptar 53-vjeç u arrestua në flagrancë pasi rrëmbeu ish-bashkëshorten dhe dy fëmijët e mitur të saj, pasi kishte hyrë në Itali në mënyrë të paligjshme.

Ngjarja ndodhi pasditen e 1 gushtit, kur një 42-vjeçare shqiptare dhe dy fëmijët e saj, 7 dhe 11 vjeç, u shpëtuan pas një aksioni të shpejtë të autoriteteve italiane, të cilat vepruan mbi bazën e një sinjalizimi nga policia shqiptare. Hetimet nisën pasi autoritetet shqiptare ngritën alarmin për një rrëmbim të mundshëm të trefishtë dhe kontaktuan menjëherë Shërbimin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar Policor në Romë, i cili më pas aktivizoi Karabinierët në Gubbio.

Sipas hetimeve, 53-vjeçari ishte futur në mënyrë të paligjshme në Itali duke përdorur një pretekst mashtrues për të nxjerrë ish-bashkëshorten dhe fëmijët nga Shqipëria. Pasi mbërritën në Itali, ai ua konfiskoi pasaportat, ua mori telefonin celular dhe përdori dhunë fizike për t’i detyruar të qëndronin në heshtje dhe të mos kërkonin ndihmë. Gruaja u gjet e plagosur dhe iu dorëzua shërbimit të urgjencës mjekësore, ndërsa mjekët i dhanë një prognozë 10-ditore për shërim.

Brenda një ore nga nisja e kërkimeve, forcat e rendit lokalizuan automjetin që drejtohej nga 53-vjeçari. Në sediljen e pasme ndodheshin gruaja dhe dy fëmijët. Sapo panë praninë e patrullës së karabinierëve, të tre kërkuan ndihmë me panik. Automjeti u ndalua menjëherë dhe viktimat u liruan.

Gruaja tregoi se ishte mashtruar për të udhëtuar drejt Italisë dhe më pas ishte mbajtur me forcë për tre ditë, nën kërcënime dhe dhunë fizike. Ajo dhe fëmijët e saj u vendosën në një strukturë të mbrojtur për viktimat e dhunës, ndërsa autori u arrestua në vend dhe u transferua në burgun e Capanne në Perugia, ku do të përballet me drejtësinë italiane për veprat penale të rrëmbimit, hyrjes ilegale në shtet dhe dhunës në familje.

Dinamika e rindërtuar e ngjarjes

Kontrollet pasuese kanë bërë të mundur rindërtimin e dinamikës së ngjarjes: burri dyshohet se e ka mashtruar ish-bashkëshorten duke e bindur me një pretekst të rremë që të udhëtonte drejt Italisë së bashku me fëmijët e mitur, ku ata mbërritën më 30 korrik me fluturim ajror.

Pasi mbërritën, ai i ka mbajtur me forcë kundër vullnetit të tyre, duke përdorur kërcënime dhe dhunë fizike, aq sa viktima ka pësuar lëndime të vlerësuara me një kohë shërimi prej 10 ditësh, sipas raportit mjekësor të lëshuar nga spitali në Gubbio.

Për më tepër, ndaj të dyshuarit rëndojnë edhe akuza për mbajtje të paligjshme të një thike.

Autoritetet italiane vlerësuan bashkëpunimin me policinë shqiptare, i cili ishte thelbësor për zbulimin dhe neutralizimin e shpejtë të rastit. Hetimet do të vijojnë për të përcaktuar të gjitha rrethanat e ngjarjes dhe nëse ka pasur ndihmës të tjerë në këtë rrëmbim.