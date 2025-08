Horoskopi i Paolo Fox – E shtunë, 2 gusht 2025. Pasqyra astrologjike për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë

Dita e sotme sjell një qiell të mbushur me ngjarje dhe tensione të ndryshme për çdo shenjë të zodiakut. Ka shenja që ndihen të mbushura me energji dhe vendosmëri, gati për të përballuar sfida dhe për të rifilluar nga e para, ndërsa të tjera kanë ende nevojë për kohë, reflektim dhe kujdes për të mos rënë në kurthe të së shkuarës. Gushti nis me energji të ndërlikuara, ku emocionet e thella përzihen me vendime praktike.

Në dashuri, shumë po kërkojnë qartësi, siguri, ose një rilindje emocionale pas krizave të kaluara. Në punë, projektet afatgjata, ndryshimet në rolet profesionale apo përgatitjet për vjeshtën janë temat kryesore që ndikojnë humorin dhe vendimmarrjet. Fati nuk shpërndahet njësoj për të gjithë – ka nga ata që përfitojnë nga ndikimet pozitive të Marsit dhe Venusit, dhe nga ata që përballen me sfida për shkak të Mërkurit apo Jupiterit në kundërshtim.

Ky horoskop është një ftesë për të dëgjuar më shumë veten, për të ruajtur qetësinë në marrëdhënie dhe për të zgjedhur me kujdes fjalët dhe veprimet. Çdo shenjë ka një rrugëtim të vetin sot – le të zbulojmë se çfarë rezervon kjo e shtunë për secilën prej tyre.

♈ Dashi

Je një nga shenjat më premtuese të ditës: ndjesia e energjisë dhe veprimit është e dukshme dhe duket se shumë mundësi të reja po hapen. Megjithatë, ka disa situata që kërkojnë vëmendje të veçantë. Entuziazmi i tepruar mund të të bëjë të anashkalosh detaje të rëndësishme, sidomos në marrëveshje apo kontrata. Këshillohet të jesh i kujdesshëm me aspektet ligjore dhe formale – Jupi është në disonancë dhe çdo gabim i vogël mund të sjellë pasoja. Programet që kishit planifikuar mund të mos rezultojnë efikase, ndaj nuk përjashtohet që ke pranuar ose po shqyrton projekte të reja për në vjeshtë. Kush ka pësuar mbyllje të parakohshme të kontratave apo ngecje në zhvillimin profesional, duhet të tregojë vendosmëri të jashtëzakonshme këtë muaj. Dashuria kalon një periudhë tensioni – përgjegjësitë, ndjesia se nuk je kuptuar apo mbështetur, mund të sjellin keqkuptime. Mund të ndihesh emocionalisht larg partnerit ose të përjetosh ndjesi konkurruese në çift. Beqarët priren drejt lidhjeve më të lira dhe të pavarura – Venusi në katror nuk ndihmon për angazhime të thella. Po jeton një moment rishikimi emocional e profesional: cilat lidhje vlejnë ende dhe cilat janë në rrugën e mbarimit?

♉ Demi

Dita e sotme duket e tensionuar, stresuese dhe e lodhshme. Një rutinë plot pengesa dhe vonesa e vë në provë durimin tënd. Edhe gjërat më të vogla, si trafiku apo pritjet, mund të shkaktojnë acarim. Këshilla e ditës: parashiko, planifiko dhe menaxho kohën që të mos ndodhesh në situata të panevojshme stresi. Lajmi i mirë është që dashuria ka potencial për rikuperim: Venusi është kthyer në pozicion të favorshëm dhe mund të sjellë kthime të papritura apo njohje të reja. Nga e diela pritet përmirësim i ndjeshëm, sidomos për çështjet e zemrës. Kush ka përjetuar një ndarje, mund të ndiejë nevojën për të rikuperuar emocionet. Në çift, tensionet e fshehura dalin në pah – është koha për t’u përballur dhe për t’u çliruar nga peshat që mbart. Kush është vetëm, dëshiron të rilidhet emocionalisht dhe nuk pranon më lidhje sipërfaqësore. Dashuria kërkon më shumë përkushtim dhe dëshira për stabilitet bëhet më e fortë.

♊ Binjakët

Fundjava vjen pa ndonjë ngjarje të madhe: një ndjesi vakumi dhe mërzie mund të të pushtojë, për shkak të mungesës së stimujve të rinj. Një plagë emocionale e së kaluarës, ndoshta një tradhti, mund të risillet në mendje. Dita e diel, me Hënën në kundërshtim, shton ndjeshmërinë dhe ndjesinë e luhatjeve emocionale. Sidoqoftë, muaji gusht do të sjellë mundësi të reja, projekte dhe konfirmime, sidomos në punë apo studime. Ato përpjekje që po bën aktualisht, nuk do të shkojnë dëm. Binjakët e kanë të vështirë të qëndrojnë në pushim – pasiviteti i detyruar shkakton shqetësim. Sugjerimi është: përdor këtë “boshllëk” për të rigjetur pasione të vjetra, për të krijuar ide të reja apo për të reflektuar. Mërkuri në pozicion shumë të mirë ndihmon komunikimin dhe ndriçon rrugën për zgjidhje kreative. Në marrëdhënie, dëshiron lidhje më të thella dhe kuptimplota. Nuk ke më durim për sipërfaqësi.

♋ Gaforrja

Uroj që dashuria të ketë hyrë në jetën tënde – ky muaj është shumë emocional. Venusi në shenjën tënde ndihmon për të përjetuar lidhje të reja ose për të rilidhur ato që ishin ftohur. Ka një dëshirë të thellë për siguri emocionale dhe shumë Gaforre duan të zyrtarizojnë marrëdhënien e tyre: bashkëjetesë, martesë apo vendime të ngjashme janë në horizont. Të rinjtë kërkojnë të prezantojnë partnerin te familja; të rriturit ndiejnë se ka ardhur koha për të bërë hapa të mëdhenj. Pavarësisht fokusit në çështjet praktike, Gaforrja kërkon dashuri dhe mbështetje si oksigjen. Edhe ata që pretendojnë se janë të pavarur emocionalisht, kërkojnë vazhdimisht përkujdesje. Dita sotme është e përshtatshme për t’u hapur emocionalisht. Kush ka përjetuar zhgënjime sentimentale, ndjen sërish nevojën për të dashur dhe për t’u ndjerë i dashur. Gaforrja mund të shndërrojë butësinë në forcë tërheqëse dhe kjo sjell persona të sinqertë pranë.

♌ Luani

Sot arrin një kulm tensioni që ka zier ditët e fundit: ndihesh i lodhur dhe i mbingarkuar nga angazhimet. Duket sikur dikush ka dashur të të pengojë apo të dëmtojë imazhin tënd, por ti do të dalësh fitues! Pavarësisht sfidave, gushti sjell projekte të reja dhe shpresë për të ardhmen. Nëse ke kaluar krizë pune apo sulme personale, mos harro që koha punon në favorin tënd. Luani është luftarak dhe krenar – dhe kjo është forca jote. Në dashuri, është e rëndësishme të rigjesh balancën në çift. Të dielën do të ndiesh më shumë qetësi. Mos humb kohë me ata që të zhgënjyen – shijo dashurinë që meriton. Nga 6 gushti, me Marsin aktiv, nisin përgatitjet për një shtator të rëndësishëm. Dëshira për të qenë më i mirë shtohet dhe përkushtimi ndaj vetes rritet. Ambicia, pasioni dhe dëshira për sukses të shoqërojnë.

♍ Virgjëresha

Sot është dita për të komunikuar, për të sqaruar mosmarrëveshjet dhe për të vendosur rregull në mendime dhe plane. Energjia mund të bjerë nesër, ndaj shfrytëzoje sot për të përfunduar çfarë është urgjente. Planifikimi dhe vendosja e prioriteteve është thelbësore për të ruajtur ekuilibrin mendor. Pas një korriku të lodhshëm, Venusi është sërish i favorshëm dhe të ndihmon të rikuperosh në dashuri. Kush ka lënë pas dore ndjenjat, tani e kupton sa e rëndësishme është përkujdesja emocionale. Virgjëresha zakonisht është më logjike sesa emocionale, por tani je gati të dorëzohesh ndaj ndjenjave. Lidhjet bazuar në inteligjencë e komunikim janë më tërheqëse për ty sesa ato sipërfaqësore. Gushti është muaj i favorshëm për njohje të veçanta dhe për të thelluar marrëdhëniet ekzistuese. Puna shfaqet më e qartë – ofertat dhe planet për në vjeshtë po marrin formë. Kreativiteti dhe shijimi i momenteve të thjeshta do të sjellin gëzim dhe rigjallërim emocional.

♎ Peshorja

Qielli i sotëm të vendos në mes të emocioneve të kundërta: ndien thirrjen për të vepruar, për të reaguar me vendosmëri pas një periudhe të vështirë. Megjithëse kujtimet e asaj që ke kaluar janë ende të freskëta, je bërë më i ndërgjegjshëm për çfarë dëshiron dhe çfarë nuk pranon më. Kush është i ndarë ose ka përjetuar zhgënjime, tashmë është më i kujdesshëm – ndoshta edhe më dyshues në lidhjet e reja. Në punë, ndien nxitimin për të ecur përpara dhe për të mos humbur më kohë, ndoshta sepse projektet e kaluara të kanë lodhur ose kanë rezultuar të pasuksesshme. Kjo dëshirë për ndryshim nuk është thjesht dëshirë për përparim, por një nevojë për të qenë në përputhje me veten tënde. Marrëdhëniet e sinqerta, bisedat e hapura dhe ndihma e ndërsjellë do të jenë çelësi për suksesin personal dhe profesional. Në dashuri, gushti është muaj i rivendosjes së balancave: marrëdhëniet në krizë do të testohen, disa do të rilidhin pasionin, të tjerat do të ndihen të detyruara të rishikojnë gjithçka nga e para.

♏ Akrepi

Intuita jote është në kulm – Hëna në shenjë të bën edhe më të ndjeshëm dhe të hapur ndaj mundësive të reja. Forca e brendshme të shtyn të eksplorosh rrugë të reja dhe të marrësh iniciativa që më parë nuk do t’i kishe marrë. Energjia e Marsit dhe Venusit, në harmoni me Jupiterin, të jep besim dhe magnetizëm – sidomos nëse je krijues, i pavarur apo punon në mënyrë autonome. Në aspektin financiar, ende ka pasiguri dhe negociata të hapura – Mërkuri është në pozicion jo të favorshëm. Por përpjekjet dhe sakrificat e bëra do të nisin të japin fryte. Nëse ke pranuar ndryshime orari apo roli, do të vëresh së shpejti avantazhet e tyre. Nga tani deri në tetor mund të shohësh shpërblime të mëdha dhe bashkëpunime afatgjata. Mos lejo që pengesat e vogla të të dekurajojnë – je në rrugën e duhur. Merr kohë për veten, për shëndetin dhe mendjen – është momenti i duhur për të ushqyer energjitë që ke lënë pas dore.

♐ Shigjetari

Dita e sotme ngjall shpresë dhe energji pozitive, por mendo që nesër Hëna do të jetë në shenjën tënde, duke sjellë edhe më shumë fuqi. Kohët e fundit ke përjetuar zhgënjime nga njerëz apo situata që nuk u përgjigjën pritshmërive të tua – por kjo nuk të ka shuar optimizmin. Në të kundërt, ke fituar një qëndrueshmëri më të madhe dhe je i gatshëm për sfida të reja. Në dashuri, për çiftet, rikthehet pasioni dhe dëshira për ndarje emocionesh. Për beqarët, mund të ketë takime surprizë. Po të hapet një projekt i ri apo një mundësi e papritur – kap çastin dhe mos lejo që të tjerët të të pengojnë. Nëse diçka nuk të përmbush më, di të tërhiqesh me dinjitet dhe të kërkosh alternativa. Kohët e fundit ke ndier nevojën për të vënë kufij dhe për të kërkuar respektin që meriton – kush të ka zhgënjyer, do të përballet me pasojat. Mos u tremb të tregosh dobësitë e tua – pikërisht aty mund të lindë një lidhje e re e vërtetë.

♑ Bricjapi

Dita sjell reflektime dhe pasqyrime të mbetura nga tensionet e fundit të korrikut dhe fillimit të gushtit. Je një person me qëndrueshmëri të madhe dhe shpesh i vendosur në detyra të rënda, por duhet të pranosh që edhe ti ke nevojë për pushim. Nuk është dobësi të ndalesh dhe të rigjendesh. E shtuna dhe e diela janë ditë të favorshme për rikuperim fizik dhe emocional – për të vendosur përsëri qetësinë e brendshme. Në dashuri, situata nuk është ende e qartë: po vëzhgon me kujdes sjelljen e partnerit dhe je duke testuar fortësinë e lidhjes. Gushti është një muaj verifikimi për shumë marrëdhënie – ato që janë të forta do të mbijetojnë, të tjerat mund të përballen me zgjedhje vendimtare. Koha është për t’u pajtuar me veten dhe për të lënë pas vetëkritikat e tepërta. Pushimi dhe reflektimi janë të nevojshme për të gjetur qartësi dhe për të rimbushur energjitë.

♒ Ujori

Qielli i sotëm pasqyron një shpirt të trazuar, që ka kaluar disa sfida në planin profesional dhe financiar. Përpjekjet e tua nuk janë shpërblyer ende, gjë që të sjell frustrim dhe nevojë për ndryshim. Ndoshta ka ardhur koha për një përballje të drejtpërdrejtë me një epror apo me një sistem që nuk të përfaqëson më. Karakteri yt origjinal dhe shpesh rebel duhet të menaxhohet me maturi: idetë novatore janë të vlefshme, por pa e tensionuar kot klimën përreth. Nga data 6 gusht, Marsi sjell një hapje të re, por deri atëherë ruaj qetësinë dhe shmang keqkuptimet – Mërkuri është ende disonant. Tendenca për të thënë gjithçka që mendon duhet të filtrohet me diplomaci. Dita e nesërme sjell përmirësim, ndaj sot përpiqu të mos përfshihesh emocionalisht në polemika. Shfrytëzoji këto ditë për të ushqyer krijimtarinë tënde dhe për të përgatitur terrenin për ide të reja që mund të sjellin kthesë në jetën tënde.

♓ Peshqit

Sot ndien një përmirësim emocional, falë Venusit që të jep ndjesi të reja dhe frymëzime të fuqishme. Ditët e fundit kanë qenë të mbushura me ëndrra dhe sinjale intuitive – ndoshta edhe përgjigje të fshehta për çështje që të shqetësojnë. Këto frymëzime të japin ide të reja edhe për zgjidhje praktike. Qielli i sotëm të jep energji për të ndjekur projekte të reja – Marsi, Jupiteri dhe Venusi janë në aspekt harmonik. Në punë, një konfirmim i rëndësishëm mund të ketë ardhur ose është shumë afër, dhe zhvillimet e reja janë në horizont. Në dashuri, sot është dita ideale për të sqaruar ndjenjat dhe për të folur hapur. Mos shtyj për nesër bisedat që mund të bësh sot – vepro ndërsa ke energji. Dashuria mund të kthehet në burim të fuqishëm frymëzimi. Mos ki frikë të dalësh nga zona jote e rehatisë: është koha për të zbuluar talente të reja, për të thelluar lidhjet dhe për të përqafuar të ardhmen me guxim. /noa.al