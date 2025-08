Vendet e prekura nga tarifat e fundit të Trump

SHBA- Presidenti Donald Trump ka njoftuar edhe një herë tarifa të reja për pothuajse çdo vend në botë, duke përmbysur më tej peizazhin e tregtisë globale. Duke filluar nga 7 gushti, Shtetet e Bashkuara do të vendosin një taksë universale prej 10% mbi mallrat e importuara nga vendet me të cilat ka një deficit tregtar dhe një tarifë prej 15% mbi mallrat nga rreth 40 vende me të cilat ka një deficit tregtar.

Disa vende, si Brazili, përballen me taksa që arrijnë deri në 50%.Detyrimet e reja të vendosura ndaj partnerëve tregtarë të Amerikës janë më të lartat që nga viti 1933, një kohë kur tarifat e larta kontribuan në përkeqësimin e Depresionit të Madh. Ja se si do të preken partnerët tregtarë të SHBA-së: