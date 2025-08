Emigroi nga Shqipëria, Eleni Foureira tregon për nënën: Është heroinë – E kuptova pas lindjes së djalit tim

Greqi, 1 Gusht 2025 – Këngëtarja me origjinë shqiptare, Eleni Foureira, një nga emrat më të njohur në skenën muzikore greke dhe evropiane, ka folur së fundmi për jetën e saj personale në një intervistë prekëse ku rrëfeu me emocione historinë e emigrimit të familjes së saj nga Shqipëria dhe sakrificat e nënës së saj.

Në rrëfimin e saj, Foureira vlerësoi fuqishëm rolin e nënës, Marjeta, të cilën e quajti “heroinë”, për përkushtimin dhe dashurinë që tregoi në rritjen e katër fëmijëve në rrethana të vështira ekonomike.

> “Gjithmonë e kam dashur dhe e kam respektuar mamin tim, e kam pasur si heroinë. Rriti katër fëmijë në kushte shumë të vështira. Pas lindjes së djalit tim, Hermes, e kuptova edhe më thellë se çfarë ka bërë për ne. I thashë: nuk mund ta besoja që i rrite katër fëmijë pa para. Nuk kishim lodra, ajo qepte rrobat tona. Na rriti me kaq durim dhe dashuri”, tha këngëtarja.

### **Transformimi i amësisë: “Mësova çfarë është dashuria pa interes”**

Foureira tregoi gjithashtu se lindja e djalit të saj e ka transformuar si person. Amësia, sipas saj, e bëri të kuptojë thelbin e dashurisë së pastër dhe pa kushte.

> “Që nga momenti që djali im erdhi në jetë, kuptova sa spontane isha dikur dhe si humbet ajo me kalimin e viteve. Me të jam përpjekur të bëhem përsëri fëmijë. Është një ndjenjë e mrekullueshme, nuk krahasohet me asgjë tjetër. Mësova të dua pa interes. Kjo është dashuria e vërtetë.”

Rrëfimi i këngëtares ka prekur shumë ndjekës dhe fansa të saj, duke rikujtuar historinë e mijëra familjeve shqiptare që u përballën me sfida të mëdha në emigracion, por që ia dolën përmes sakrificave dhe dashurisë së pakushtëzuar prindërore.

