Sa e trishtë! ‘Dua aromën e tij’! Fëmija kërkon me dëshpërim bluzën e babait të vrarë në Gaza (VIDEO)

GAZA- Pamje të dhimbshme e shumë të rënda qarkullojnë në mediat teksa paraqesin pasojat e luftës në Gaza. Qindra persona kanë humbur jetën në mënyrë tragjike ndërsa lënë pas të afërmit e tyre. Rasti i një fëmije që ka humbur babain e tij ka thyer zemrat e ndjekësve që kanë para videon teksa ai lutet që ti japin bluzën e të atit.

Fëmija ka para vetes trupin e pajetë të babit ndërsa qan me ngashërim e kërkon aromën e të atit në bluzë. Burrat të cilët ndodhen pranë tij tentojnë ta qetësojnë dhe të justifikohen se nuk ia japin dot bluzën e të atit pasi është e gjitha me gjak. Fëmija vijon me këmbëngulje të kërkojë bluzën edhe me gjak.

“Dua bluzën e tij, dua aromën e tij…” ishte e vetmja gjë që ai kërkoi si kujtim nga i ati.