Nga Kazakistani ushtronin pro’stitucion në Elbasan, arrestohen nga policia. Procedohet pronarja e apartamentit

Policia e Elbasanit, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, ka finalizuar operacionin e koduar “Booking”, në kuadër të hetimeve për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të paligjshme të shfrytëzimit për prostitucion.

Operacioni u zhvillua pas një hetimi disa-javor me metoda speciale, gjatë të cilit u identifikua një apartament në lagjen “5 Maji”, i marrë me qira dhe i përdorur për ushtrim prostitucioni nga dy shtetase të huaja.

Si rezultat i veprimeve policore u arrestuan në flagrancë:

A. A., 34 vjeç, shtetase nga Kazakistani;

A. A., 27 vjeç, po ashtu nga Kazakistani.

Ndaj shtetases R. Ç., 42 vjeçe, banuese në Elbasan, pronare e apartamentit ku zhvillohej aktiviteti, është nisur procedim penal në gjendje të lirë, nën dyshimet për mundësim të kushteve për ushtrim prostitucioni.

Gjatë kontrollit të banesës, shërbimet e Policisë sekuestruan:

sasi parash në valuta të ndryshme,

tre aparate celularë,

dokumentet identifikuese të shtetaseve të arrestuara.

Ky operacion vjen pas zbulimit të dy rasteve të tjera të ngjashme, të ndodhura vetëm pak ditë më parë, ku shtetase të huaja ushtronin prostitucion në apartamente të tjera të marra me qira në Elbasan.

Materialet e grumbulluara nga hetimi i këtij rasti i janë referuar Prokurorisë për vijimin e veprimeve të mëtejshme procedurale.

