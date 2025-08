Fund i dhimbshëm me makinë i dy të rinjve në Zvicër. Shoferi ishte një 16 vjeçar shqiptar

Aksident tragjik në Zvicër: Dy adoleshentë humbin jetën, shoferi 16-vjeçar me origjinë shqiptare

Wohlen AG, Zvicër – 1 Gusht 2025 – Një aksident i rëndë trafiku ka tronditur kantonin Aargau të Zvicrës në orët e para të mëngjesit të së premtes, ku dy të rinj humbën jetën dhe një tjetër mbeti i plagosur rëndë. Ngjarja ndodhi në qytetin Wohlen, rreth orës 04:45, në një zonë rezidenciale me kufi shpejtësie 30 km/h, raporton noa.al duke cituar Blick dhe 20 Minuten.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë Kantonale të Aargaut dhe burimeve mediatike zvicerane në shqip, tre adoleshentë ishin duke udhëtuar me një veturë tip Mercedes-Benz me ngjyrë të zezë, kur drejtuesi i mjetit, një 16-vjeçar me origjinë shqiptar i Kosovës, humbi kontrollin e timonit. Automjeti doli nga rruga, kaloi nëpër një kopsht, përplasi një pemë dhe më pas u përplas me murin e një shtëpie banimi me një forcë të madhe – pa frenuar fare, sipas hetimeve fillestare.

Bilanci tragjik:

Dy të vdekur në vendngjarje:

Shoferi, 16 vjeç, me origjinë shqiptare

Pasagjeri në vendin e përparmë, 19 vjeç, shtetas zviceran

Një i plagosur rëndë:

Pasagjeri në vendin e pasmë, 19 vjeç, gjithashtu shtetas zviceran nga kantoni i Cyrihut, u dërgua në spital me ndihmën e zjarrfikësve

Zëdhënësi i Policisë Kantonale të Aargaut, Bernhard Graser, deklaroi për mediat se të tre adoleshentët ishin banorë të zonës dhe se shoferi nuk kishte leje drejtimi, pasi ende nuk kishte mbushur moshën minimale të lejuar për drejtimin e automjeteve në Zvicër. Mjeti i përfshirë në aksident i përkiste vëllait të tij.

Hetimet në vijim

Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur oficerët e policisë, ekipet e urgjencës dhe ekspertët e aksidenteve. Ndërkohë, Prokuroria Publike ka hapur një hetim penal, ka urdhëruar analizat e gjakut dhe urinës për drejtuesin e mjetit, dhe po heton shkaqet e plota të aksidentit.

“Skena e aksidentit ishte tejet e rëndë dhe tronditëse. Nuk është ende e qartë pse 16-vjeçari ishte pas timonit. Po hetojmë gjithçka – përfshirë edhe shpejtësinë e mundshme mbi normën e lejuar,” tha Graser.

Banorët vendas u zgjuan nga zhurma e përplasjes dhe shprehën tronditje për ngjarjen. Ata tentuan të ndihmonin menjëherë të rinjtë para mbërritjes së shërbimeve të emergjencës, por për dy prej tyre, çdo ndihmë ishte e kotë. /noa.al

Foto: Policia Kantonale e Aargaut