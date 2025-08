Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 1 gusht 2025. Të gjitha shenjat e zodiakut

Zbuloni se çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Ja parashikimet e detajuara për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë.

♈ Dashi

Ky është një moment i rëndësishëm nisjeje për gjithçka që dëshiron të ndërtosh në të ardhmen. Edhe sot ndjen një energji që të shtyn drejt punës si dikush që po përgatitet për një udhëtim të rëndësishëm: valixhe plot ëndrra, rrugë të pashkelura dhe plane që rriten përditë. Në dashuri, gjithçka duket paksa më e mjegullt. Ndihesh shpesh larg në mendje edhe kur je fizikisht pranë të dashurit. Reflekto nëse është vërtet mungesë ndjenjash apo thjesht shpërqendrim nga angazhimet.

Nëse disa projekte të shkuara s’kanë dhënë rezultatet e pritura, mos e quaj dështim. Përkundrazi, çdo pengesë po shërben si shkallë për të ngjitur më lart. Nëse ke lënë pas një bashkëpunim që s’të përfaqësonte më, ke bërë mirë, edhe nëse u desh të kalosh net pa gjumë apo debate. Kujdes me shenjat si Gaforrja, Bricjapi apo Peshorja – spontaniteti yt mund të keqkuptohet si sipërfaqësi.

Venusi në kundërshtim që nga 31 korriku mund të sjellë keqkuptime. Prandaj, përdor më shumë buzëqeshjen sesa fjalët, e nëse ndihesh i/e keqkuptuar, shpjego veten me qetësi. Gushti mund të jetë jo vetëm trampolinë për karrierën, por edhe një laborator për eksperimentime në dashuri. Edhe një mesazh i papritur, një dalje e vogël, mund të sjellë më shumë afërsi. Rindiz shpirtin romantik!

—

♉ Demi

Sot dhe nesër ke disa paqartësi për të zgjidhur. Nëse je në prag pushimesh ose përballesh me njerëz që nuk të përputhen, rrezikon të acarohesh lehtë. Në punë, mund të humbasësh një marrëveshje të rëndësishme nëse refuzon një detyrë shtesë. A ia vlen?

Edhe pse Hëna është kundër, nuk të ndalon dot në rrugën tënde. Gushti sjell zhvillime, por duhet të hapësh sytë: ka mundësi të reja që fshihen pas pengesave të vogla. Financiarisht, që nga shkurti shpenzimet janë shtuar, sidomos për ata që kanë biznese apo janë vetëpunësuar. Duhet të përshtatesh: ndrysho strategjinë, provo ide të reja, edhe nëse lindin në ndonjë aperitiv të thjeshtë.

Mos nënvlerëso fuqinë e një ndryshimi të vogël! Dhe nëse ndihesh i tensionuar, lejoje veten të shkëputesh: dil në natyrë, shijo një ëmbëlsirë apo telefono një mik që të gëzon. Gushti nuk është i qetë, por është i dobishëm. Dhe, po, ndonjë kompromis s’është fundi i botës: kokëfortësia mund të të kushtojë shtrenjtë këtë herë.

—

♊ Binjakët

Venusi ka dalë nga shenja jote, por Marsi nga data 6 do të të sjellë energji të re. Gushti, edhe pse është muaj pushimesh, të vendos sërish përballë sfidave dhe ideve të reja. Ti nuk e njeh pushimin e vërtetë: edhe në plazh, je duke menduar plane të reja.

Në dashuri, lidhjet e forta do të vazhdojnë të lulëzojnë me plane romantike dhe afërsi. Por më e rëndësishmja është dëshira jote për të eksperimentuar. Çdo risi është një fitore, çdo gabim një mësim. Mund të të vijnë ide të papritura që të çojnë në ndryshime të mëdha.

Nëse diçka nuk shkon, ti di ta kthesh në humor. Gushti është muaji i mundësive të fshehura. Nëse ke një pasion – ushqeje. Nëse ke një ide të çmendur – ndaje me dikë që të kupton. Beqarët do të kenë takime intriguese. Fjala kyçe? Lojë dhe spontanitet.

—

♋ Gaforrja

Hëna sot rikthehet pozitive për ty, pas ditëve të lodhshme. Venusi dhe Jupiteri janë në favorin tënd dhe i japin shtysë të madhe dashurisë. Nëse je në një lidhje të rëndësishme, është momenti i duhur për hapa të mëdhenj: bashkëjetesë, martesë, pushime së bashku. Gushti dhe shtatori janë idealë për kapituj të rinj romantikë.

Nëse ke mbyllur një histori së fundmi, kujtimet e majit mund të të rëndojnë ende. Por tani jeta të ofron mundësi të dyta. Nëse ndjen reciprocitet – mos e humb rastin. Nëse jo – shiko përpara. Ndjeshmëria jote nuk është dobësi, por burim force. Në vend të melankolisë, zgjidh krijimtarinë.

Po të ndihesh shumë i/e mbingarkuar emocionalisht, mos u mbyll në vetvete. Dil nga guaska dhe shijo çdo ditë si një pikturë ku shton ngjyra të reja. Edhe një telefonatë, një përqafim, një mesazh i papritur mund të ndryshojnë gjithë humorin. Mos e moho ndjeshmërinë tënde – është një pasuri.

—

♌ Luani

Sot dhe nesër, do të duhet shumë durim. Hëna është në disonancë dhe çdo pengesë e vogël duket si mal për ty. Nëse do të udhëtosh apo të përballesh me vonesa, merr me vete humorin dhe një playlist që të ngre moralin.

Edhe nëse ditët e sotme janë lodhëse, mos harro se qielli është ende në favorin tënd: suksese në punë, në dashuri, në jetë. Duke nisur nga e hëna do ta ndjesh edhe më shumë këtë valë pozitive. Tregohu i duruar për 48 orët në vijim – gjithçka do të përmirësohet.

Edhe nëse has vështirësi, do të kthehen në histori për t’u treguar më vonë me buzëqeshje. Fundjava sjell mundësi të bukura për të ndërvepruar me të tjerët dhe për të ndërtuar marrëdhënie të reja. Planifiko diçka ndryshe, një aktivitet që thyen rutinën. Sukseset e sotme mund të përgatitin terrenin për një vjeshtë plot ngjarje të mëdha.

—

♍ Virgjëresha

Sot qielli është më i ndritshëm. Venusi kalon në favor dhe sjell një valë energjie më të lehtë. Korriku solli shumë tension për çiftet, por tani është koha për të qepur atë që u shqep. Ata që ndiheshin të largët nga partneri për shkak të punës ose problemeve familjare, mund të rifitojnë afërsinë.

Në punë, ofertat nuk mungojnë – edhe në ditë pushimi si e diela. Tani është koha për të hedhur sytë drejt vjeshtës, sepse do të hapen mundësi të reja. Edhe marrëdhëniet shoqërore përmirësohen. Nuk ka nevojë për gjeste madhështore – mjafton një mesazh i ngrohtë, një darkë, një fjalë e mirë.

Vetëm e diela mund të të lodhë pak, por sot dhe nesër je i mbushur me forcë e vendosmëri: përfito nga kjo për të çuar përpara projektet apo për të përkëdhelur veten. Dashuria dhe miqësitë marrin sërish vëmendjen e duhur. Mos shiko pas – e kaluara është mbyllur, e ardhmja të pret me hapësira të reja.

—

♎ Peshorja

Yjet në këtë periudhë janë kërkuese, pak si një trajner personal që s’kënaqet kurrë dhe kërkon gjithmonë më shumë. Edhe ti je lodhur nga ky “stërvitje” e pandalshme. Këshilla për sot: organizo ditën mirë, vendos përparësi dhe mos shpërndaj energjitë kot.

Ndryshimet e fundit nuk erdhën nga dëshira për më shumë mirëqenie, por nga nevoja për t’u larguar nga persona apo situata që të bënin keq. Edhe në punë, ndoshta ke vendosur të ndryshosh drejtim. Nëse ke ndërprerë marrëdhënie me dikë që nuk tregonte respekt ose mirënjohje, ke vepruar drejt – nganjëherë “mjafton” është akti më i guximshëm.

Në dashuri ka ende pasiguri. Distancat, edhe kur justifikohen me punën, nuk duhen nënvlerësuar. Kjo fazë ngjan me një “pastrim pranveror”: pastrohet e vjetra, krijohet hapësirë për ide dhe frymë të re. Sfida qëndron në mos u përfshirë nga zemërimi apo dëshira për hakmarrje – përdor humorin dhe lehtësinë.

Mos harro: një hap i vogël në kohën e duhur të çon më larg se një vrapim i çoroditur. Trupi yt është lodhur së fundmi, prandaj mos e tepro. Largo të kaluarën dhe rrethoje veten me njerëz që e çmojnë ndjenjën tënde të drejtësisë. Po, disa njerëz nuk thanë as “faleminderit”… e di për çfarë bëhet fjalë. Tani është koha për të ecur përpara – por mos bëj më shumë seç duhet.

—

♏ Akrepi

Intuita të vjen kur më pak e pret, dhe sot ndjeshmëria jote është më e mprehtë se zakonisht. Me Hënën në shenjë dhe Venusin në aspekt të bukur, dita merr lehtësi dhe pozitivitet. Mund të të lindë dëshira për të bërë diçka të veçantë me dikë që e ke në zemër. Venusi sjell dashuri, Jupiteri mbështet çështjet ligjore dhe financiare.

E premtja, e shtuna dhe e diela janë ditë për të rikuperuar emocionalisht. Është momenti të vësh rregull në ndjenja. Edhe nëse ke kaluar një ndarje, ka mundësi për njohje të reja. Për beqarët, mjafton një mesazh apo ftesë e papritur për të kthyer buzëqeshjen.

Në punë, sfidat vazhdojnë. Disa përballen me shefa, firma ose me veten – pasi Mërkuri është ende në disonancë. Por pjesa e dytë e gushtit sjell surpriza dhe zgjidhje. Gjej kohë për të pushuar, të qetësohesh – puna nuk ikën, por paqja shpirtërore po, nëse nuk e kultivon. Dhe nëse ndihesh “i vëzhguar”, mos u shqetëso – thjesht je shumë tërheqës kur je mirë me veten. Askush nuk rilind si ti.

—

♐ Shigjetari

E diela është dita jote me fat – Hëna hyn në shenjën tënde, duke sjellë energji dhe humor të mirë. Do të ishte mirë të harroje pak zhgënjimet e fundit, sepse edhe Dielli dhe Mërkuri janë në anën tënde. Ka mundësi të reja përpara, ndoshta për përgjigje që i pret prej kohësh në punë.

Ti je gjithmonë në lëvizje, ke nevojë për ritëm dhe rezultate. Por kur nuk vijnë shpejt, bëhesh i paduruar. Nëse ke ndjerë se mundi yt nuk është vlerësuar, shpejt do të vijnë mundësi e sqarime.

Në dashuri, korriku solli distanca, por gushti sjell rikuperim. Dashuria rikthehet në plan të parë, dhe dëshira për afërsi është më e fortë. Kush është vetëm, mund të bëjë takime të vlefshme. Mërkuri të ndihmon me mendime të shpejta e ide kreative. Organizo një udhëtim – ndryshimi i perspektivës bën mrekulli për ty. Disa mund të dashurohen pa menduar, të tjerë të tradhtojnë për t’u liruar emocionalisht.

—

♑ Bricjapi

Hëna është pozitive dhe të ndihmon të rikuperosh kohën dhe energjinë që ke humbur. Fundkorriku ishte i lodhshëm, dhe shumë situata që doje të ndryshoje nuk kanë sjellë rezultatet e dëshiruara. Por gushti sjell shpresë dhe përgjigje të papritura që e qetësojnë shpirtin.

Shpresohet të përfundosh projektet që të stresojnë prej kohësh, ose të paktën të gjesh drejtimin e duhur që në javën e parë të gushtit. Në dashuri, Venusi është në kundërshtim: edhe nëse ke gjetur dikë, ka frikë që qetësia të mos zhduket.

Nga ana astrologjike, Marsi së shpejti hyn në një pozicion të lodhshëm – do të ndjesh më shumë barrë, sidomos nëse je në sektorin turistik. Në dashuri mund të ndihesh i/e keqkuptuar – më mirë shpjego qetësisht çfarë të nevojitet, pa e vënë partnerin në siklet.

Gushti të kërkon të balancosh përgjegjësitë me kënaqësitë. Buzëqesh, edhe kur gjërat shkojnë keq. Hëna sugjeron të ndash ndjenjat me dikë dhe të lejosh veten të shkelësh ndonjë rregull për pak çaste gëzimi. Edhe Bricjapi më kokëfortë ka nevojë për ndihmë. Mos harro – edhe malet ngjiten hap pas hapi.

—

♒ Ujori

Ndjen një tension të çuditshëm në ajër – si një dridhje e brendshme që s’të lë të qetë. Kujto çfarë ndodhi më 25–26 korrik, sepse ditët e sotme e nesër lidhen me to. Nëse atëherë ndodhi ndonjë përplasje apo shqetësim, tani mund të rikthehet.

Mos u fut në polemika të kota – janë pasqyrim i trazirave të brendshme. Nëse ndihesh i kufizuar në dashuri apo punë, është koha të kërkosh liri. Kjo është një fazë që të provokon për të rregulluar raportet me veten dhe me të tjerët.

Shpenzimet në çift mund të kenë qenë shkak tensioni. E diela sjell qetësi, ndërsa gushti të fton të përpunosh ndjenjat dhe të riorganizohesh. Në punë, mos e ngut procesin – vonesat në marrëveshje apo pagesa do të zgjidhen më vonë. Siç thoshte Seneka: “Nuk ka erë të favorshme për ata që nuk dinë ku po shkojnë.” Gjeje sërish drejtimin tënd – dhe nis lundrimin!

—

♓ Peshqit

Hëna sot është në trigone dhe përforcon intuitën tënde, të fshehur zakonisht pas një ndrojtjeje të ëmbël. Me Venusin në aspekt të favorshëm, përjeton një ndjeshmëri të thellë – edhe ëndrrat mund të sjellin përgjigje apo sinjale.

Ti e di që realiteti nuk është vetëm ajo që duket – ka një dimension tjetër përtej të dukshmes, dhe tani je i thirrur ta eksplorosh. Në dashuri, me Jupiterin dhe Venusin në krah, projektet dhe emocionet marrin flakë. Nga 6 gushti, Marsi nuk është më kundër – e zemra s’mund të mos rrahë fort!

Kjo është periudha më e mirë për artistët, njerëzit që jetojnë me emocione. Pavarësisht krizave që mund të ndjesh, gushti të jep mundësinë t’i rindërtosh ndjesitë e humbura dhe të krijosh diçka të bukur nga brenda vetes. Leximet, takimet dhe ndjesitë janë balsam për shpirtin tënd të lodhur. Ëndrrat e tua janë mjeti më i fuqishëm i transformimit. /noa.al