Parashikimi i motit për ditën e sotme, 1 gusht 2025

Moti gjatë ditës së sotme parashikohet të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare.

Sipas parashikimit të Shërbimit Metereologjik Ushtarak, në zonat malore temperaturat do të ngjiten deri në 28 gradë celsius ndërsa në vendet bregdetare dhe zonat e ulëta temperaturat maksimale do të jenë 34 gradë.

Era e lehtë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 6 m/s, në bregdet dhe lugina hera-herës do të arrijë deri 10m/s

Deti – Valëzimi forcës 1-2 ballë.