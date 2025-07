Rama i merr bashkisë Tiranë Pallatin e Kongreseve, me vendim qeverie

Qeveria i heq Bashkisë Tiranë Pallatin e Kongreseve – kalon në administrim të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Tiranë – Me një vendim të paralajmëruar të Këshillit të Ministrave, Edi Rama sot ka vendosur t’i kalojë administrimin e Pallatit të Kongreseve nga Bashkia Tiranë te Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.

Sipas VKM, aneksimi i objektit ikonë të komunizmit bëhet me qëllim rivitalizimin e këtij objekti si historik dhe kulturor.

Vendimi i referohet pasurisë me numër 7/74 në zonën kadastrale 8160, Tiranë, dhe parashikon ndryshimin e statusit të saj në regjistrin e pronave publike. Kjo pronë nuk do të jetë më pjesë e listës së inventarit të pronave publike të Bashkisë Tiranë, sipas vendimit nr. 834, datë 13.12.2006, i cili është modifikuar në përputhje me ndryshimet e fundit.

Në dokumentin zyrtar thuhet se ndryshimi bëhet për të mundësuar projektin e investimit “Rivitalizimi i Pallatit të Kongreseve”, i cili pritet të shndërrojë këtë hapësirë në një qendër moderne për aktivitete kulturore dhe artistike.

Për zbatimin e vendimit janë ngarkuar Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Bashkia Tiranë dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës.

Pallati i Kongreseve u ndërtua për organizimin e kongreseve të Partisë së Punës, por edhe të festivaleve. Punimet për ndërtimin e tij filluan në vitin 1982 dhe përfunduan katër vite më pas në vitin 1986. Për ndërtimin e tij punuan ndërmarrjet më të mira në vend. Por modernizmi i godinës nga jashtë vazhdonte edhe brenda saj. Ambientet brenda saj u bënë një mënyrë që pallati të ishte edhe shumëfunksional dhe çdo gjë e vendosur atje të përshtatej me aktivitetet që do te zhvilloheshin, një funksion që Pallati i Kongreseve vazhdon ta ruajë edhe sot pas 39 vjetësh.

Pamja e jashtme me brinjët rrezore, xhamat me kënde etj., është frymëzuar nga ndërtimet e traditës në Gjirokastër, Berat dhe nga kullat e veriut, pa i kopjuar ato.

Pallati ka një shtrirje rreth 70 metra, paralel me shëtitoren dhe lartësi 18 deri në 23 metra. Qëllimi ka qenë harmonizimi i mirë me objektet ekzistuese përreth si me Muzeun Arkeologjik, stadiumin "Qemal Stafa", Kryeministrinë e Radio-Televizionin Shqiptar.

Mjedisi kryesor është salla e madhe prej 2100 vendesh e kompozuar për të plotësuar kërkesat funksionale, artistike dhe akustike për zhvillimin e kongreseve, konferencave e koncerteve.

E pajisur me ajër të kondicionuar, ndriçimin e nevojshëm, pajisjet e zërit, të televizionit, të përkthimit në disa gjuhë, të cilat do të shërbenin për veprimtari të ndryshme prej kongreseve deri tek koncertet.

Pallati i Kongreseve u projektua që kthimi i sallës nga mjedis mbledhjeje në mjedis koncerti të projektohej me lehtësi. Për veprimtari të ndryshme u projektuan edhe tri salla me kapacitete 150, 280 dhe 300 vende si dhe shumë mjedise pune, shërbime e teknike. Rëndësi i është kushtuar trajtimit të holleve në tre katet, të cilat synohej të funksionin për shërbimet, pushimin, ekspozita e veprimtari të ndryshme.

