Shqipëria drejt Censusit për bujqësinë dhe blegtorinë. Gjoba kush refuzon

Tiranë – Pas më shumë se një dekade, Shqipëria pritet të ketë një regjistër të përditësuar të tokave bujqësore, fermave dhe bagëtive në vend. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka hedhur për konsultim publik projektligjin “Për Censin e Bujqësisë”, një proces që synon të mbledhë të dhëna të plota dhe të detajuara mbi aktivitetet bujqësore dhe blegtorale në territorin shqiptar.

Objektivi i censit: Sipas INSTAT, censusi do të përfshijë të gjitha njësitë ekonomike që përdorin tokë bujqësore ose ushtrojnë aktivitet blegtoral, si për nevoja familjare ashtu edhe për treg. Synimi është mbulimi i të paktën 98% të sipërfaqes së përdorur bujqësore dhe 98% të njësive blegtorale në vend.

Kosto dhe financim: Kostoja totale për realizimin e këtij procesi është vlerësuar në rreth 891 milionë lekë, ku pjesa më e madhe, mbi 475 milionë lekë, do të përdoret për pagesën e anketuesve. Shpenzime të tjera përfshijnë udhëtime, logjistikë, pajisje, qira zyrash dhe fushata promovuese. Masa ndëshkimore: Projektligji parashikon gjobë nga 30 mijë deri në 100 mijë lekë për fermerët dhe blegtorët që refuzojnë të japin informacion ose japin të dhëna të rreme. Ndëshkime parashikohen edhe për shkelje të konfidencialitetit statistikor apo rregullave të tjera të përcaktuara në ligj. Institucionet përgjegjëse: Censi do të udhëhiqet nga INSTAT dhe Ministria e Bujqësisë, me mbështetje nga institucione si Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës. Gjatë periudhës së mbledhjes së të dhënave, vetëm INSTAT-it do t’i lejohet të kryejë anketimin e njësive ekonomike bujqësore.

Konteksti historik: Censi i parë i bujqësisë në Shqipëri u zhvillua në vitin 2012, ndërsa një anketë strukturore u realizua në 2018. Një caktim i mëparshëm për zhvillimin e censit në 2022 nuk u përmbush, dhe afati i ri synohet të jetë viti 2026, nëse projektligji miratohet në sesionin parlamentar të këtij viti.