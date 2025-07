‘Nuk mbaron këtu’! Macron i pakënaqur me marrëveshjen e tarifave. Mesazhi për Trump dhe von der Leyen

“Nuk mbaron këtu.” Më tepër sesa premtim, tingëllon si kërcënim nga presidenti francez Emmanuel Macron që ka shënjestruar sërish marrëveshjen me SHBA-të për tarifat dhe punën e Presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, shkruan La Repubblica.

“Do të kishim parapëlqyer”, tha zëdhënësja e qeverisë franceze, Sophie Primas, “që kjo marrëveshje të ishte përmbyllur në kushtet e zakonshme të negocimit që do të thotë në një kontekst zyrtar dhe jo në një fushë private golfi në Skoci.”

Vendndodhja tërësisht anti-institucionale dhe sjellja e presidentes kundrejt homologut të saj paraqiti një imazh të papranueshëm: mposhtjen. Parisi është flamurmbajtësi i kritikave dhe kjo anë vetëm po shtohet. Kritikat për marrëveshjen dhe mosbesimin ndaj Donald Trump po dalin më qartë dhe shqetësimi po shtohet. Veç Spanjës, edhe Gjermania ka nisur ta moderojë entuziazmin. Edhe qeveria italiane, nën presionin e shumë kompanive, po shfaq më pak entuziazëm sesa ditët e mëparshme.

Kritika kryesore e Élysée lidhet me qëndrimin e BE-së kundrejt SHBA-ve. “Nuk e kanë mjaftueshëm frikë. Europa nuk e konsideron veten një forcë të pushtetshme. Që të jemi të lirë, duhet të na kenë frikë. Nuk na kanë frikë mjaftueshëm”, tha Macron. Për këtë arsye, “Franca ka mbajtur gjithnjë një pozicion të prerë dhe kërkues. Do të vazhdojë ta bëjë. Ky nuk është fundi i historisë dhe ne nuk do të ndalemi këtu.” Macron po synon “përjashtime të reja” për të “riekuilibruar tregtinë tonë, sidomos te shërbimet.”

E vetmja anë pozitive është “qëndrueshmëria dhe parashikueshmëria” e kushteve nën të cilat do të veprojnë kompanitë e eksportit. Qeveria franceze në veçanti po shtyn drejt përjashtimit për mjetet e aviacionit, verën dhe alkoolin nga tarifa e përgjithshme 15%.

Marrëveshja zyrtare po diskutohet ende, nesër duhet të paraqitet një deklaratë për të zyrtarizuar marrëveshjen dhe pezulluar tarifat e mëparshme. Europa është gati që t’i ngrijë për gjashtë muaj, duke filluar nga 4 gushti. Por ka ende shumë pyetje, boshllëqe dhe dyshime.

Sekretari amerikan i Tregtisë, Howard Lutnick, konfirmoi se ka ende disa çështje për t’u zgjidhur. E para, taksa web. “Në tavolinë, do të ketë taksa të shërbimit digjital dhe sulm drejt kompanive tona të teknologjisë. Ka ende shumë për të diskutuar.”

Zëvendëspresidentja e Komisionit, Teresa Ribera, u përpoq ta mbronte von der Leyen duke sulmuar përtacinë e qeverive kombëtare. Ndërkohë, Komisioni ka qartësuar disa aspekte të marrëveshjes, sidomos ato që lidhen me energjinë. Angazhimet e ndërmarra nuk janë të detyrueshme për kompanitë që blejnë fizikisht gaz, naftë dhe produkte nukleare. BE do të vetëkufizohet në lehtësimin e kontakteve dhe kontratave. Gjithashtu theksoi se 750 miliardë dollarë në tre vjet përshtatet plotësisht me nivelet e tanishme të importit, sidomos kur merret në konsideratë qëllimi për të eliminuar blerjet nga Rusia që ende arrijnë në 23 miliardë dollarë në vit.