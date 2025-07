Humb jetën tragjikisht atletja Laura Dahlmeier

PAKISTAN – Kishte shqetësim të madh për gjendjen e Laura Dahlmeier, e cila u godit nga një rrëshqitje dheu mëngjesin e 28 korrikut në malet Karakoram në Pakistan.

Pas dy ditësh kërkimesh, kampionia 31-vjeçare gjermane e biatlonit, e cila fitoi shtatë medalje ari botërore, Kupën e Botës 2017 dhe dy medalje ari olimpike përpara se të tërhiqej në moshën vetëm 25 vjeç, u konfirmua sot e zhdukur. Suksesi i fundit i karrierës së saj erdhi në Antholz, gjatë fillimit masiv të sezonit 2018/19.

Lajmi për zhdukjen e Dahlmeier u raportua nga menaxherët e ish-biatlonistes në agjencinë gjermane të lajmeve DPA , duke konfirmuar shqetësimet nga Pakistani. Aksidenti ndodhi rreth mesditës sipas orës lokale më 28 korrik, ndërsa ajo ishte në një lartësi prej 5.700 metrash, dhe partneri i saj në ngjitje menjëherë thirri shërbimet e emergjencës.

Megjithatë, duke pasur parasysh rrëshqitjet e shumta të dheut që kishin ndodhur, arritja në vendin e aksidentit ishte e vështirë, aq sa një helikopter shpëtimi arriti të fluturonte mbi zonë vetëm mëngjesin tjetër. Atletja u vu re nga helikopteri, por nuk tregoi shenja jete.

Një ekip ndërkombëtar shpëtimi koordinoi operacionin e shpëtimit, me ndihmën e alpinistëve ndërkombëtarë. Kërkimet rifilluan këtë mëngjes pasi u pezulluan dje për shkak të errësirës, dhe trupi i Laura Dahlmeier u gjet i pajetë.

Komiteti Olimpik Gjerman (DOSB) gjithashtu donte të kujtonte Laura Dahlmeier: "Me zemër të thyer i themi lamtumirë Laura Dahlmeier," shkroi X. "Vdekja e saj e papritur na lë të tronditur. Ajo ishte më shumë se një kampione olimpike: ajo ishte një person me zemër, qëndrim dhe vizion. Historia jote do të jetojë, Laura."