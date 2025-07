Katy Perry dhe ish-kryeministri kanadez darkojnë së bashku, imazhet bëjnë xhiron e rrjetit

Kanada- Ylli ndërkombëtar i muzikës pop, Katy Perry, dhe ish-kryeministri kanadez Justin Trudeau janë parë duke ngrënë së bashku të hënën në mbrëmje në një restorant luksoz në Montreal, një takim që shkaktoi një "zhurmë" në rrjet.

Në media janë publikuar foto dhe video të Perry-t dhe Trudeau-t duke folur me njëri-tjetrin në një tavolinë për dy persona në Le Violon, një restorant i drejtuar nga shefi i kuzhinës i famshëm Danny Smiles në lagjen Plateau të qytetit.

Gjithashtu raportohet se Perry dhe Trudeau bënë një shëtitje së bashku në Parkun Mount Royal të Montrealit më herët gjatë ditës. Mësohet se Perry do të performojë të martën në Ottawa, pastaj do të jetë në Montreal dhe Quebec City këtë javë si pjesë e turneut të saj Lifetimes Tour.

Mediat e huaja shkruajnë se nuk dihet publikisht pse Trudeau dhe Perry po darkonin së bashku. Perry u nda së fundmi nga partneri i saj aktori Orlando Bloom. Gjithashtu në gusht të vitit 2023, Trudeau dhe ish-gruaja e tij Sophie Grégoire njoftuan ndarjen e tyre pas 18 vitesh martesë.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau … as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ

— TMZ (@TMZ) July 29, 2025