Nga 1 gushti, receta të reja mjekësore në gjithë sistemin shëndetësor publik dhe privat. Diagnozë me detyrim dhe ilaçe për 6 muaj të sëmurëve kronikë

Nga data 1 gusht 2025 në Shqipëri do të aplikohet receta e re mjekësore në të gjithë sistemin shëndetësor publik dhe privat. Ndryshimet kryesore janë se në çdo recetë është e detyrueshme të vendoset diagnozë. Gjithashtu nuk do të lejohet më të vendoset emri tregtar i medikamentit nëse nuk është vendosur emri mjekësor i produktit, si për shembull, ibuprofen dhe jo emër brandi.

Një tjetër risi që lehtëson shumë të sëmurët kronikë është dhënia e recetës për 6 muaj me qëllim që të mos rropaten më kot çdo muaj nëpër radhët e klinikave dhe spitaleve, raporton noa.al.

Ndryshimet i bëri të ditura sot ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu pasi zhvilloi sot një vizitë në dy farmaci në Tiranë.

Ajo deklaroi se nga data 1 gusht, receta mjekësore në formatin e ri unik, hyn në fuqi në të gjithë sistemin shëndetësor, publik dhe privat.

Ky model i ri i recetës, sipas Koçiut lehtëson dhe punën e farmacistëve, ofron më shumë siguri për qytetarët dhe përmirëson ndjekjen e trajtimeve sipas rekomandimeve të mjekut.

“Receta e re mjekësore krahas atyre standardeve me informacionet bazë ka të domosdoshme vendosjen e diagnozës. Kjo ju lehtëson juve që të jeni më të qartë lidhur me ato barna të cilat do t’i jepni pacientit. Kjo është një garanci më shumë për të siguruar që pacienti po merr medikamentet e duhura nga profesionistët e duhur të shëndetësisë“, nënvizoi Koçiu.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu deklaroi se me formatin e ri, mjekët do të kenë mundësinë të lëshojnë recetë mjekësore deri në 6 muaj, në rastet kur pacientët do të kenë nevojë për trajtim afatgjatë, si dhe me përmbajtjen dhe të dhënat e kërkuara për plotësim, rritet me tej siguria e pacientëve në marrjen e barnave.

Formati i ri i recetës mjekësore ka edhe elementë të tjerë teknikë të rëndësishme si vendosja e emrit gjenerik të barit, tipi i recetës për pacientët me sëmundje akute apo kronike, si dhe vendosja e emrit dhe vulës së farmacistit.

Mbetet të shohim sa do të zbatohet kjo recetë e re. /noa.al