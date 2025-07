Tritoli në lokalin në Tiranë, policia kap një nga autorët!

Policia ka identifikuar dhe ka vënë në pranga një nga autorët e dyshuar të ngjarjes së ndodhur më 18 korrik, ku u vendos një sasi lëndë plasëse në një lokal në Rrugën e Durrësit në Tiranë.

Sipas burimeve zyrtare, në kuadër të hetimeve intensive për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje me rrezikshmëri të lartë, u arrestua shtetasi H. L., 46 vjeç, banues në Lushnjë.

Nga hetimet ka rezultuar se motomjeti i përdorur për vendosjen e lëndës plasëse ishte në pronësi të 46-vjeçarit, i cili dyshohet se e ka vënë në dispozicion të autorit të shpërthimit.

Veprime instensive hetimore për dokumentimin e plotë ligjor të ngjarjes, ku u vendos një sasi me lëndë plasëse në një lokal në Rrugën e Durrësit, me datë 18.07.2025.

Identitikohet, kapet, dhe vihet në pranga, një 46-vjeçar, i cili dyshohet se është një autorët e përfshirë në ngjarje. Vijojnë hetimet për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në ngjarje.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.