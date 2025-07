Tërmeti që goditi gadishullin rus dhe që ‘shkundi’ Paqësorin, miliona njerëz të ekspozuar nga cunami

RUSI- Dhjetëra milionë njerëz në mbarë botën janë prekur nga një tërmet me magnitudë 8.8 ballë që goditi pranë një pjese të largët të Rusisë, por që ka pasoja për zonat bregdetare në të gjithë Paqësorin.

Në distriktin Severo-Kurilsk të Rusisë, pranë epiqendrës së tërmetit, u shpall gjendje e jashtëzakonshme pasi valët e cunamit goditën bregdetin, duke shkëputur anijet nga ankorimet e tyre dhe duke marrë me vete kontejnerët e magazinimit, sipas medias shtetërore TASS dhe videove nga vendi i ngjarjes.

Në Japoni, më shumë se 1.9 milion njerëzve iu tha të evakuoheshin ndërsa valët goditën pjesën më të madhe të brigjeve veriore dhe lindore. Videoja e shpërndarë nga Reuters dhe Nippon News Network tregoi njerëz që strehoheshin në çati ndërsa valët goditën ishullin më verior të Japonisë, Hokkaido. Por Japonia deri më tani ka shmangur ndonjë dëm të madh.

Mijëra kilometra larg, valë cunami deri në 1.5 metra të larta kanë goditur Hawaiin. Strehime emergjente janë hapur dhe banorëve të Honolulusë u është thënë të kërkojnë vende më të larta, ndërsa guvernatori paralajmëron se valët "do të mbështjellin ishullin".

Zyrtarët e Kalifornisë po përpiqen të paralajmërojnë banorët për valët e mundshme të cunamit që po afrohen. Sherifi i Monterey-t u ka thënë njerëzve që jetojnë në anije në Moss Landing, një vend i njohur për surf, të evakuohen. Helikopterët kanë fluturuar mbi pjesët bregdetare të Los Angeles-it, duke aktivizuar sirenat për të paralajmëruar lundruesit dhe plazhistët se një paralajmërim për cunami është në fuqi.

Kalifornia ka popullsinë më të madhe bregdetare në SHBA, me gati 27 milionë njerëz që banojnë në qarqe pranë detit, sipas Zyrës për Menaxhimin Bregdetar. Filipinet, Indonezia, Kina, Kili, Peruja, Meksika, Panamaja dhe Tajvani kanë lëshuar gjithashtu këshilla, paralajmërime dhe paralajmërime për cunami.

At least 4 whales have washed up along the coast of Japan, hours after 8.8 earthquakeCivilians seen on top of building in Hokkaido, Japan amid tsunami warning.Tsunami Warning ⚠️ Russia, Alaska, Hawaii, Japan #earthquake #tsunami #Russia #Japan #Hawaii #Alaska pic.twitter.com/3BhfkszQjz