Mbretëria e Bashkuar do njohë Palestinën në shtator, nëse Izraeli nuk pranon armëpushim dhe zgjidhje me dy shtete

Keir Starmer thotë se Mbretëria e Bashkuar do ta njohë shtetësinë palestineze në shtator, nëse Izraeli nuk pranon armëpushim dhe zgjidhje me dy shtete.

"Downing Street" ka publikuar deklaratën e mbledhjes së sotme të kabinetit mbi Gazën.

Duke iu referuar njohjes, Starmer tha se qëndrimi i hershëm i kësaj qeverie ka qenë se njohja e një shteti palestinez ishte një e drejtë e patjetërsueshme e popullit palestinez dhe se do ta njihnin një shtet palestinez si pjesë të një procesi për paqe dhe një zgjidhje me dy shtete.

Ai tha se për shkak të situatës gjithnjë e më të patolerueshme në Gaza dhe perspektivës në zvogëlim të një procesi paqeje drejt një zgjidhjeje me dy shtete, tani është koha e duhur për ta çuar këtë qëndrim përpara. Ai tha se Mbretëria e Bashkuar do ta njohë shtetin e Palestinës në shtator, para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, përveç nëse qeveria izraelite ndërmerr hapa thelbësorë për t’i dhënë fund situatës së tmerrshme në Gaza, arrin një armëpushim, e bën të qartë se nuk do të ketë aneksim në Bregun Perëndimor dhe angazhohet për një proces paqeje afatgjatë që ofron një zgjidhje me dy shtete.

Starmer përsëriti se nuk ka ekuivalencë midis Izraelit dhe Hamasit dhe se kërkesat ndaj Hamasit mbeten, që ata të lirojnë të gjithë pengjet, të nënshkruajnë një armëpushim, të pranojnë se nuk do të luajnë asnjë rol në qeverinë e Gazës dhe të çarmatosen.