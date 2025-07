Djali i Sophia Loren martohet me partneren 20 vjet më të re, por ylli i kinematografisë mungon në dasmë!

Dirigjenti italian dhe djali i Sophia Loren, Carlo Ponti Jr. u martua me Mariam Sharmanashvili, 20 vjet më e re se ai. Dasma u zhvillua në Manastirin Samtavro në Mtskheta, një Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Aktorja legjendare nuk mori pjesë në ceremoni. Në një intervistë me revistën Ambebi, Sharmanashvili tha se Loren do të marrë pjesë në dasmën e tyre të dytë në Gjenevë, e cila do të mbahet në shtator të këtij viti.

Fotot e ceremonisë janë shpërndarë në rrjetet sociale. Ponti Jr. bashkëpunoi me Orkestrën Kombëtare Ruse nga viti 2000 deri në vitin 2018 dhe në vitin 2013 u transferua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata u takuan në rrjetet sociale. Ai ka dy fëmijë me ish-të dashurën e tij, violinisten hungareze Andrea Meszaros. Sharmanashvili ka gjithashtu dy fëmijë nga një martesë e mëparshme.