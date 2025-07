Granit Xhaka ‘largohet’ nga Ten Hag, sot firmos me Sunderlandin

ANGLI – Bayer Leverkusen është pranë humbjes së njërit prej lojtarëve kryesorë në skuadër: kapitenit të tyre, Granit Xhaka. Mesfushori shqiptaro-zviceran do të kthehet në Angli për të nënshkruar për Sunderlandin. Lojtari tashmë kishte një marrëveshje verbale me ekipin; e vetmja gjë që mungonte ishte një mirëkuptim midis klubeve, i cili duket se është në fazat e tij të fundit.

Nënshkrimi mund të bëhet zyrtar në orët e ardhshme. Sunderland do të paguajë rreth 20 milionë euro për transferimin e Xhakës. Nga Anglia, raportohet se lojtari ka marrë dritën jeshile për të udhëtuar drejt Anglisë sot dhe për të nënshkruar një kontratë me ekipin e tij të ri, e cila do të jetë e vlefshme deri në vitin 2027.

Ka qenë "e lehtë" të bindnin ish-lojtarin e Arsenalit. Në fakt, sipas ‘Sky Sports’, pronari i Sunderland e bindi atë me një rritje page dhe një propozim për një plan biznesi në vendin e tij për vitet e ardhshme.

Sunderland ka nënshkruar me një lojtar veteran dhe me përvojë, i cili ishte çelësi i tripletës historike të ekipit të tyre dy sezone më parë. Tensionet midis agjentit të Xhakës dhe Ten Hag kanë dalë në pah ditët e fundit, pasi u zbulua se lojtari kishte rënë dakord të bashkohej me ‘Macet e Zeza’.

"Ai mund të thotë çfarë të dojë, unë nuk do të lë më lojtarë të shkojnë", deklaroi Ten Hag pasi dëgjoi nga agjenti i lojtarit zviceran, i cili konfirmoi se një marrëveshje ishte arritur tashmë me klubin anglez veriperëndimor.

Kapiteni i Leverkusen do të largohet nga BayArena për të ndjekur një sfidë të re me klubin e sapongjitur në Premier League. Sunderland është klubi i dhjetë për sa i përket shpenzimeve të transferimeve këtë dritare transferimi, me një total prej 115.90 milionë eurosh sipas faqes së internetit ‘Transfermarkt’.