Rama: ‘Kantieret do monitorohen 24 orë! Po përfundojmë qendrën e monitorimit me dronë të integruar me satelitë që të ndjekim zhvillimet në territor

TIRANË- Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se kantieret e ndërtimit do të monitorohen 24 orë me kamera. Ai tha se kjo metodëështë e vlefshme edhe për aspektet e sigurisë edhe për mbarëvajtjen e zhvillimit të projektit.

Ndërkohë bëri me dije se përmes një programi monitorimi me Inteligjencë Artificiale, mund të ndiqet kantieri nga larg. Rama tha se është drejt përfundimit edhe qendra e monitorimit me dronë dhe satelitë për ndjekjen në kohë reale të zhvillimeve që bëhen në territor.

"Kantieret e ndërtimit do monitorohen me kamera 24 orë. Është shumë e vlefshme dhe për aspektet që lidhen me sigurinë dhe garantimin e projektit. Përmes një programi monitorimi me Inteligjencë Artificiale, mund të ndiqet kantieri nga larg dhe shikohet dhe korrektësia e punës në raport me projektin. Po përfundojme edhe qendrën e monitorimin me dronë të integruar me satelitë. Do na japë mundësi të ndjekim në kohë reale zhvillimet që bëhen në territor.", tha Rama.