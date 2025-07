Trump njofton se tarifat për Bashkimin Evropian nuk do të jenë më të ulëta se 15%, ndërsa bisedimet me Ursula von der Leyen janë në vijim

Skoci, 27 korrik 2025 – Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi sot se tarifat e SHBA-së ndaj Bashkimit Evropian nuk do të bien nën 15%, duke theksuar se çdo marrëveshje do të duhet të balancojë interesat e të dyja palëve. Gjatë bisedimeve të zhvilluara në Skoci me Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Trump theksoi se nuk ka mundësi për ulje më të mëdha të tarifave.

"15% është maksimumi që mund të ofrojmë," tha Trump. "Nëse arrihet një marrëveshje, ajo do të jetë e drejtë për të dyja palët."

Ursula von der Leyen, nga ana e saj, theksoi se bisedimet janë ende në fazën e hershme, por mundësitë për një marrëveshje janë 50-50. Ajo theksoi se çdo marrëveshje e mundshme duhet të jetë e barabartë dhe të respektojë interesat e të dyja palëve.

Marrëveshjet tregtare midis SHBA-së dhe BE-së janë një çështje delikate, me disa pengesa që lidhen me tarifat për produktet automobilistike dhe bujqësore. Trump shprehu optimizëm se një marrëveshje mund të arrihet në të ardhmen e afërt.

Nëse arrihet një marrëveshje, kjo do të kishte pasoja të rëndësishme për ekonomitë e të dyja palëve dhe për tregtinë globale.