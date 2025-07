Qeveria kineze propozon krijimin e një organizate për bashkëpunimin global mbi inteligjencën artificiale

Qeveria kineze propozoi të shtunën krijimin e një organizate për bashkëpunimin global lidhur me inteligjencën artificiale, duke shqyrtuar paraprakisht mundësinë që ajo ta ketë selinë në Shangai.

Kjo nismë mishëron angazhimin e Kinës ndaj multilateralizmit dhe përpjekjet e saj për të çuar përpara qeverisjen globale. Ajo gjithashtu u përgjigjet thirrjeve të Jugut Global, ndihmon në kapërcimin e hendekut digjital e të inteligjencës dhe promovon zhvillimin etik e përfshirës të AI-së.

E parashikuar si një e mirë publike ndërkombëtare kyçe, organizata pritet të shërbejë si një platformë që përputh ofertën me kërkesën, duke nxitur bashkëpunimin praktik dhe duke çliruar plotësisht potencialin e gjerë të AI-së. Ajo synon të sigurojë që vendet në zhvillim të përfitojnë në mënyrë të barabartë e të mbështesë zbatimin e Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030.

Kina thotë se mirëpret përdorimin e kësaj organizate për të bashkrenduar strategjitë e zhvillimit, rregullat e qeverisjes dhe standardet teknike midis shteteve anëtare, duke siguruar që AI-ja do të evoluojë bashkë me përparimin e njerëzimit.

Duke shqyrtuar mundësinë që Shangai të jetë seli e kësaj organizate, Kina shpreson që shfrytëzimi i udhëheqjes së hershme të këtij metropoli në zhvillimin e AI-së do të ndihmojë në krijimin e konsensusit ndërkombëtar, do të promovojë bashkëpunimin praktik dhe do të sigurojë që prej inteligjencës artificiale të përfitojë vërtet i gjithë njerëzimi.