Kosova drejt zgjedhjeve të reja, ekspertët: Nuk është më vetëm krizë politike, por edhe ekonomike

Këtë të diel ka hyrë në fuqi masa e përkohshme për ndalimin e çdo veprimi a vendimi të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për seancën konstituive, kjo për shkak që ata dështuan të kryejnë këtë obligim brenda afatit 30-ditor.

Masa do të zgjasë deri më tetë gusht e deri në atë kohë, të zgjedhurit për legjislaturën e nëntë nuk do të mund të mblidhen në parlament. Njohësit presin që më 8 gusht, Gjykata Kushtetuese të qartësojë edhe se si do të veprohet tutje.

Eugen Cakolli – Instituti i Kosovës për Demokraci: “Unë besoj që nëse Gjykata nuk do të ketë gati vendimin, gjasat janë të mëdha që Gjykata të vendosë edhe një herë masë të përkohshme edhe për një periudhë tjetër, derisa të dalë vendimi”.

Njohësit shtojnë se gjasat janë shumë të mëdha që vendi të shkojë në zgjedhje pas datës tetë gusht.

Eugen Cakolli – Instituti i Kosovës për Demokraci: “Kur dështimi e tejkalon afatin 30-ditor, besoj që kjo është pjesa ku Gjykata duhet të sqarojë se vendi shkon në zgjedhje, qoftë me dekret të presidentes apo në këtë rast me aktgjykim që do ta përcaktonte një gjë të tillë e do ndiqej si precedent”.

Krahas shkuarjes në zgjedhje, pritet që Gjykata Kushtetuese të sqarojë se nuk lejohet ndërrimi i mënyrës së votimit në mes të procesit e pasojat juridike me të cilat do të përballen deputetët që nuk arritën të konstituojnë Kuvendin e Kosovës brenda afatit.

Në këtë pikë, konsiderohet se vendi ka hyrë në një krizë më të thellë, përtej asaj politike.

Eugen Cakolli – Instituti i Kosovës për Demokraci: “Tashmë përtej diskursit politik, Kosova ka hyrë në një krizë që nuk është më vetëm politike e kushtetuese, por me pasoja ekonomike e sociale”.

Deputetët dështuan që nga 15 prilli deri më 26 korrik të konstituojnë Kuvendin e Kosovës.