Pamje satelitore e NASA-s. I gjithë Mesdheu po digjet!

Mesdhe- Nga Greqia në Spanjë dhe nga Franca jugore në Qipro, sistemi satelitor i NASA-s po regjistron shpërthimet e zjarreve në të gjithë Mesdheun.

Çdo pikë e kuqe në imazhet satelitore korrespondon me një front të vogël ose të madh që është në zhvillim e sipër.

Imazhet korrespondojnë, me radhë, me frontet që janë në zhvillim e sipër sot, në 24 orët e fundit dhe në shtatë ditët e fundit. Kjo e fundit është veçanërisht e rëndësishme sepse java e kaluar ishte një nga më të nxehtat e verës, me Ballkanin dhe Italinë që u goditën nga një valë shumëditore e të nxehtit.