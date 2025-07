Trump mbërrin në Skoci për të luajtur golf dhe këshillon Evropën për dy gjëra: Ndaloni emigrantët dhe turbinat me erë se po vrasin zogjtë!

Presidenti amerikan Donald Trump ka mbërritur ditën e sotme në Skoci, ku sipas disa agjencive të lajmeve ndërkombëtare, do të vizitojë fushat e tij të golfit.

Në aeroport, pasi i është përgjigjur disa prej pyetjeve të gazetarëve, Trump ka dhënë edhe një mesazh drejtuar liderave europianë.

Ai ka kërkuar që vendet europiane të ndalojnë trubinat me erë për prodhimin e energjisë, pasi sipas tij prishin relievin e bukur dhe vrasin zogjtë, si dhe ka kërkuar t’i jepet fund “invazionit nga emigrantët”.

“I them dy gjëra Europës, ndaloni turbinat me erë, po shkatërrojnë vendin tuaj. Po vrasin zogjtë, e them seriozisht. E dyta, emigracioni, ne pamë një gjë shumë të keqe me Biden që i lejoi. Duhet të ndaloni këtë invazion të tmerrshëm që po ndodh. Ndaloni emigracionin që po vret Europën dhe ndaloni turbinat me erë”, tha ndër të tjera Trump.