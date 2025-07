Ja sa vite dënoheni me burg për bigaminë dhe martesën e dyfishtë sipas Kodit të ri Penal

Drafti për Kodin e ri Penal është hedhur për konsultim publik, periudhë gjatë së cilës që mund të pësojë edhe ndryshime të tjera.

Një risi është kërkesa për lirim me kusht nga të dënuarit e përjetshëm, kushdo mund të aplikojë pasi ka kryer 35 vite burgim.

Me Kodin e ri Penal lidhja e më shumë se një martese në të njëjtën kohë do të konsiderohet vepër penale dhe do të ndëshkohet me burgim deri në 3 vjet, sipas nenit 742 të draftit që është hedhur për konsultim publik.

Në pikën 1 të nenit theksohet se bigamia, pra lidhja e dy ose më shumë martesave njëkohësisht, dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet. Ndërsa në rast se personi vazhdon të jetojë në bigami edhe pas një dënimi penal të mëparshëm, atëherë dënimi ashpërsohet dhe parashikohet burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet.