Ngjarja tronditëse në Fier, del foto e babait që u mbyt me tel nga e bija

Një ngjarje e rëndë tronditi vendin ditën e djeshme (24 Korrik) ku u zbulua se 26-vjeçarja Emanilda Rama kishte mbytur me tel babain e saj dhe vdekjen e tij e kishte raportuar si aksidentale. Në foto janë babë e bijë.

Krimi ndodhi mbrëmjen e 23 Korrikut, ku vajza kishte deklaruar se i ati ishte rrëzuar në banjë, por shenjat në fyt të viktimës zbuluan të vërtetën shokuese.

Motra e 26-vjeçares (vajza tjetër e viktimës) ka rrëfyer momentin kur Emanilda e telefonoi për t’i thënë që babai i saj, Anesti Rama, ishte rrëzuar.

Ajo u shpreh se pas kësaj, 26-vjeçarja i mbylli celularin, ndërsa telefonoi nënë e saj Valbona Rama ( e arrestuar si bashkëpunëtore në vrasje pasi pastroi trupin e viktimës për të fshehur trupin), e cila i konfirmoi se i ati kishte vdekur.

“Më mori motra në telefon dhe më tha që babi ka rënë në banjë, më pas e fiku telefonin, marr mamin në telefon dhe i them është gjallë? Jo më tha ka vdekur, flisja shpesh në telefon nuk pashë të kishte gjë, nuk kuptova as edhe një gjë, me babin kam folur gjithmonë”.

Vajza e 56-vjeçarit shtoi se i ati jetonte në shtëpi së bashku me të motrën dhe nënën e saj.

Kryeplaku i fshatit ka treguar se nënën e bijë e dhunon viktimën, si edhe e linin pa bukë. Madje shtoi ai, Anesti Rama i kishte thënë që donin ta nxirrnin nga shtëpia.

“Anesti ka qenë burrë i mirë, punëtor, por ka pasur probleme familjare me gruan, fëmijët. Nuk shkonte mirë. Arrinte sa e linin pa bukë të shkretin, ankohej tek unë. ‘Duan të më nxjerrin nga shtëpia’ më thoshte. Ata merrnin ndihmë ekonomike, i kam ndihmuar.

Kush e di sa herë ka shkuar policia në shtëpinë e tyre. Unë nuk dija gjë, kur shkova afër banesës ishin të krimeve aty. Thanë se i kishte rënë infarkt, por e kishin mbytur. Na ka ardhur të gjithëve keq, se ishte djalë pa llafe, punëtor. Ato nuk e trajtonin mirë. Viktima punonte në një firmë private.

Ai vetëm ankohej i shkreti. E rrihnin, godisnin në syrin tim. Ça të them unë… ato ha, pi ,rri dhe punonte ai i shkreti. Jemi të prekur shumë si fshat. Janë tre vëllezër këta. Njëri prej tyre e mori në Greqi ku punoi atje dhe bëri shtëpinë. Familja i thoshin ‘ik nga shtëpia, s’të duam", u shpreh kryeplaku i fshatit Frashër të Fierit.