U hoq si Taulant Balla dhe i mori 100 mijë euro biznesmenit, në pranga i riu!

Një tjetër anëtyar i grupit të supermashtruesit Florian Gjergji ka rënë në pranga e Policisë së Tiranës.

Bëhet fjalë për 27-vjeçarin, Saimir Reka i cili një vit më parë ka arritur t’i marrë në bashkëpunim me 3 petrsona të tjerë, 100 mijë euro biznesmenit Flamur Rrushi, duke u hequr si Taulant Balla.

Po ashtu u arrestua edhe Arbër Ogreni 42 vjeç, i cili u lokalizua dhe u arrestua në zonën e "Xhamllikut", pasi akuzohet se mashtronte klientët duke iu marrë parapagesa prej 300 000 deri në 400 000 lekë, me premtimin se do kryente punime me duralumin, të cilat nuk i realizonte kurrë.