Pushimet kthehen në tragjedi! Aksident në aksin Palasë- Dhërmi, ndërron jetë 9-vjeçari. Emrat

Dhërmi- Një aksident i rëndë është shënuar mbrëmjen e së enjtes në aksin rrugor Palasë–Dhërmi, ku një automjet tip Benz me targë targë AA 318 IF, i drejtuar nga shtetasi Martin Konici, 36 vjeç, ka humbur kontrollin dhe është përplasur me barrierën mbrojtëse të rrugës.

Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën 9-vjeçari Enea Prenga ndërsa i plagosur ka mbetur pasagjeri tjetër, 20-vjeçari Enjo Abazaj. Shoferi është vënë në pranga pasi pas kryerjes së testit të alkoolit me aparatin Dräger, rezultoi se ishte i dehur.

“Specialistët e Seksionit të Trafikut Urban dhe Interurban në DVP Vlorë arrestuan në flagrancë, për veprën penale “Drejtimi i automjeteve në mënyrë të parregullt”, shtetasin M. K., 36 vjeç, banues në Librazhd, pasi më datë 24.07.2025, rreth orës 23:10, në aksin rrugor Palasë–Dhërmi, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe është përplasur me bordurën anësore të rrugës. Si pasojë e aksidentit, ka humbur jetën në vendngjarje njëri prej pasagjerëve, një i mitur 9 vjeç. Gjithashtu, është dëmtuar pasagjeri tjetër, shtetasi E. A., 20 vjeç, i cili ndodhet në Spitalin e Traumës, nën kujdesin e mjekëve.”, njofton policia.