Horoskopi i Paolo Fox – E premte, 25 korrik 2025. Pasqyra astrologjike për të gjitha shenjat: çfarë sjell kjo ditë?

Sot yjet sjellin një përzierje të energjive të forta dhe momenteve delikate. Disa shenja do të ndiejnë rritje emocionale dhe frymëzim për të vepruar, ndërsa të tjerat do të përballen me tensione që kërkojnë maturi dhe vetëkontroll.

Dashuria, puna dhe vendimet personale janë në qendër të vëmendjes.

Paolo Fox na jep këshillat e tij për t’u orientuar qartë dhe për të përfituar maksimalisht nga energjia e kësaj dite. Zbulo çfarë të pret sot sipas shenjës tënde.

♈ Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Sot është ditë për një fillim të ri. Ke projekte të mira, por mendimet nga e kaluara po të pengojnë. Mos lejo që gabimet apo plagët e dikurshme të të ndalojnë. Në dashuri, bëj kujdes me fjalët: mund të lëndosh dikë pa e kuptuar. Në punë, një mundësi e re fshihet në një ofertë që duket e zakonshme. Yjet të japin energji, por duhet të tregosh edhe butësi. Ëndrrat e natës mund të të japin ide të dobishme – mos i shpërfill.

—

♉ Demi (21 Prill – 20 Maj)

Stabiliteti që kërkon është afër, por sot do të duhet të jesh më fleksibël. Do të ndihesh mes përgjegjësive dhe dëshirave personale. Një e vërtetë që nuk do ta pranosh del në sipërfaqe. Në dashuri, një mesazh ose telefonatë do të të ndikojë emocionalisht. Në punë, shmang konfliktet me kolegët, veçanërisht ata të shenjave të zjarrit. Këshillohet të kalosh pak kohë në natyrë për të qetësuar mendjen.

—

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Yjet sot të ndihmojnë të ndihesh mirë me veten. Do të jesh i/e shkathët në biseda, por duhet të tregosh pjekuri në zgjedhjet që bën. Kujdes nga shpërqendrimi – mos u merr me shumë gjëra njëherësh. Në dashuri, rikthehet pasioni nëse nuk fshihesh pas lojnave. Një takim i papritur mund të të sjellë një energji pozitive. Në punë, një ide e vjetër mund të të japë një zgjidhje të re.

—

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Ditë e mbushur me ndjesi të thella. Do të ndjesh nevojë për ngrohtësi dhe kujdes nga të tjerët. Mund të të zënë mendimet e së kaluarës, por nuk është e keqe: përballu me to. Në dashuri, shprehe qartë se çfarë ndjen. Në punë, do të duhet durim, por një lajm i mirë mund të vijë pasdite. Ëndrrat që ke sot mund të përmbajnë sinjale që vlejnë.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Je plot energji, por mos e tepro me krenarinë apo nervozizmin. Kujdes me reagimet impulsive, sidomos me njerëzit e dashur. Në dashuri, kërkon dashuri të pastër, jo vetëm vëmendje. Në punë, mund të arrish shumë sot, por mos e impono mendimin tënd. Një lajm i mirë mund të vijë nga dikush që e ke pritur prej kohësh.

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot je shumë i përqendruar dhe i vëmendshëm, por trupi mund të të kërkojë pak pushim. Merr kohë për veten. Në dashuri, është momenti për të pastruar situatat, por pa drama. Në punë, një detaj që të tjerët nuk e vërejnë, ti do ta kapësh dhe do të të japë avantazh. Shkruaj mendimet e para që ke sapo zgjohesh – mund të të ndihmojnë të kuptosh diçka të rëndësishme.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Harmonia rikthehet në jetën tënde. Sot është ditë e mirë për të sqaruar tensione të vjetra dhe për t’u afruar sërish me dikë që ishte larguar. Në dashuri, Venusi ndikon pozitivisht dhe të shtyn drejt një komunikimi të sinqertë. Letrat e tarotit tregojnë kartën e Drejtësisë: nevojitet ekuilibër mes zemrës dhe arsyes. Në punë, një propozim duhet analizuar pa nxitim. Paolo Fox të këshillon të përkushtohesh sot ndaj bukurisë – qoftë një parfum, një vepër arti apo një gjest i thjeshtë. Do të kesh një magnetizëm të veçantë, por vetëm nëse je vetvetja. Mbrëmja është ideale për meditim me muzikë apo aromë qirinjsh. Fjala kyçe: Pajtimi.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Sot magnetizmi yt do të jetë shumë i lartë, por duhet të kujdesesh për emocionet e forta. Marsi dhe Plutoni të bëjnë të zjarrtë dhe i/e drejtpërdrejtë, ndonjëherë me fjalë që lëndojnë. Në dashuri, ka shumë pasion, por është e domosdoshme edhe besimi dhe sinqeriteti. Tarotët tregojnë kartën e Kullës: diçka duhet lënë pas për të ecur përpara. Në punë, ke sfida të reja dhe interesante, por mos vepro në mënyrë impulsive. Paolo Fox të këshillon të shkruash çfarë dëshiron të lësh pas dhe ta djegësh simbolikisht – është koha për ndryshim të brendshëm. Nata do të sjellë zbulime të rëndësishme. Fjala kyçe: Transformim.

—

♐ Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot do të ndjesh dëshirën për të udhëtuar, qoftë fizikisht apo shpirtërisht. Qielli të favorizon për rritje personale dhe ndryshim këndvështrimi. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të sjellë afrim të ri. Tarotët tregojnë kartën e Botës: përmbushje dhe mundësi të reja. Në punë, mund të paraqiten mundësi përtej kufijve të zakonshëm – edhe në kuptimin metaforik. Dita është e përshtatshme për të thyer rutinën, edhe me gjeste të vogla. Shkruaj një dëshirë dhe ruaje – Hëna është në anën tënde. Fjala kyçe: Zgjerim.

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Ti je praktik dhe i përqendruar në rezultate konkrete, por sot do të të ndihmonte të dëgjosh edhe intuitën. Planetët të shtyjnë të mendosh më thellë për qëllimet e tua. Në dashuri, distanca emocionale duhet kapërcyer me vepra dhe jo vetëm me fjalë. Tarotët tregojnë kartën e Papës: urtësi, por ndonjëherë edhe ngurtësi. Në punë, rezultatet do të vijnë vetëm nëse lësh pak kontrollin dhe ke më shumë besim. Paolo Fox të këshillon një shëtitje i vetëm për të reflektuar. Mbrëmja mund të jetë më e lehtë nëse je i hapur ndaj surprizave. Fjala kyçe: Introspektim.

—

♒ Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Fryma e ndryshimit fryn në jetën tënde. Sot do të ndjesh një nxitje për ide të reja dhe për të bërë gjëra ndryshe, por edhe rrezik për ndodhi të papritura. Në dashuri, kërkon liri, por mos harro të respektosh ndjenjat e tjetrit. Tarotët tregojnë kartën e Budallait: liri, por me përgjegjësi. Në punë, ke ide të ndritura, por duhet t’i kthesh në realitet. Paolo Fox të këshillon të marrësh frymë thellë dhe të imagjinosh të ardhmen që dëshiron. Përqafo të panjohurën me sy të hapur. Fjala kyçe: Risi.

—

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Sot dita ka një atmosferë të veçantë shpirtërore. Është ideale për t’u marrë me art, ndjenja apo ndonjë formë meditimi. Në dashuri, Venusi të favorizon: nëse je vetëm, mund të kesh një takim të veçantë; në çift, rilind përkëdhelja. Tarotët tregojnë kartën e Yjeve: shpresë dhe realizim ëndrrash. Në punë, ndjekja e një ndjenje të brendshme mund të të çojë drejt një vendimi të zgjuar. Lëre veten të udhëhiqet nga muzika, lutja apo një zakon që të qetëson. Mbrëmja sjell frymëzim: shkruaj, vizato apo medito. /noa.al