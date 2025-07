EMRI/ Vrau vëllain dhe kunatën në vitin 2022, Prokuroria kërkon burg përjetë për autorin e dyshuar

TIRANA- Prokuroria e Tiranës ka kërkuar burg përjetë për Arsen Muskurtin, i akuzuar për vrasjen e vëllait dhe kunatës në gusht të vitit 2022. Vrasja e dyfishtë ndodhi pasditen e 30 gushtit 2022 në kryeqytet.

Arsen Muskurti vrau me armë zjarri vëllain dhe kunatën brenda biznesit të tyre, pas konflikteve të vazhdueshme. Gjithashtu sipas Prokurorisë, i pyetur për ngjarjen, Arsen Muskurti është shprehur se drejt vrasjes e çuan problematikat e vazhdueshme me të vëllain, të cilin e akuzoi se shantazhonte atë dhe prindërit prej kohësh.

“Me Dritanin dhe Nora Muskurtin kam pasur problematika te vazhdueshme prej vitit 2017, për shkak se ai ka qenë një person që nuk pranonte kërkesë llogarie dhe shpesh ishte kërcënues ndaj meje. Për këtë shkak unë kam bërë edhe kallëzim në komisariat”, deklaroi Arsen Muskurti.

Njoftimi i Prokurorisë:

Vrau vëllain dhe kunatën pas konflikteve të përsëritura Prokuroria e Tiranës kërkon burgim të përjetshëm për shtetasin A.M.

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë së Juridiksionit të Përgjithshëm, Tiranë në përfundim të hetimeve, kërkon dënimin me burgim të përjetshëm, të shtetasit A.M. për kryerjen e veprës penale ’Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare’, parashikuar nga neni 79/c i Kodit Penal për vrasjen e vëllait të tij shtetasit D.M. dhe kunatës N.M.

Në përfundim të hetimeve për çështjen penale nr.6027 të vitit 2022, u provua se shtetasi A.M., me 31.08.2022 ka hyrë brenda agjencisë së udhëtimeve ’Nour Tours’ duke mbajtur në dore një armë dhe ka goditur për vdekje me armë dy viktimat.

I pyetur për ngjarjen, shtetasi A.M. u shpreh se drejt vrasjes e çuan problematikat e vazhdueshme me të vëllain, të cilin e akuzoi se shantazhonte atë dhe prindërit prej kohësh. Debatet dhe konfliktet midis tyre kanë vazhduar për një kohë të gjatë dhe nuk u zgjidhur edhe pse i ishin drejtuar gjykatës duke çuar në aktin e rëndë.