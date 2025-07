Liverpooli njofton mbërritjen e Hugo Ekitike për 90 milionë euro

ANGLI – Liverpool njoftoi të mërkurën se ka arritur një marrëveshje me Eintracht Frankfurt për transferimin e sulmuesit francez Hugo Ekitike. Transferimi thuhet se vlen 90 milionë euro, përfshirë bonuset.

23-vjeçari i ka kaluar me sukses vizitat mjekësore dhe do të fluturojë për në Hong Kong për t’u bashkuar me shokët e tij të rinj të ekipit në turneun e tyre para-sezonal në Azi.

Ekitike i bashkohet Reds pas një sezoni e gjysmë në Gjermani me Frankfurtin, ku shënoi 26 gola në 64 paraqitje në të gjitha garat. Ai ishte titullar për sezonin 2024-2025 të Bundesligës, pasi shënoi 15 gola dhe dha 8 asiste në 33 ndeshje.

Përpara kësaj përvoje në Gjermani, Hugo Ekitike kishte luajtur në Stade de Reims në Ligue 1 në sezonin 2021-2022 (24 ndeshje, 10 gola) dhe më pas u transferua te PSG ku bëri 33 paraqitje në total.

Pas gjashtë muajsh huazim te Frankfurti, Hugo Ekitike është transferuar përgjithmonë në Gjermani në verën e vitit 2024 për 31.5 milionë euro. Me këtë transferim të ri që arrin në 90 milionë euro, lojtari francez U21 (4 ndeshje, 5 gola) bëhet lojtari i gjashtë francez më i shtrenjtë në histori.

