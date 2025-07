“Euro 2025” për Femra/ Spanja fiton ndaj Gjermanisë, në finale e pret Anglia

ZVICER – Dramë edhe në gjysmëfinalen e dytë. Për të përcaktuar finalisten nuk mjaftuan 90 minuta. Spanja regjistron fitoren e parë kundër Gjermanisë, 1-0 me golin e Bonmatí në minutën e 113-të duke siguruar pjesëmarrjen e saj të parë në finalen e europianit për femra!

“La Roja” tani do të përballet me mbajtësen e trofeut, Anglinë, në ndeshjen e së dielës, në një përsëritje të finales së Kupës së Botës, për Femra 2023 në Australi. Është një finale e profilit të lartë, pasi kampionet në fuqi të botës do të përballen me kampionet e Europës.

Në fund të një ndeshjeje të luftuar dhe të barabartë, as Spanja dhe as Gjermania nuk arritën të shënonin për 90 minuta golin që do t’i kishte dërguar në finale kundër Anglisë, e cila mundi Italinë 2-1 një ditë më pare, falë një penalltie në minutën e fundit të kohës shtesë.

Për të zhbllokuar një sfidë të pafund u desh një lëvizje e zgjuar nga një prej lojtareve më të talentuar në fushë, fitueses dy herë i “Topit të Artë”, Aitana Bonmati. Në minutën e 113-të, ajo mori një top nga Del Castillo dhe më pas, pothuajse nga vija anësore, gjuajti drejt shtyllës së afërt, duke e gjetur Berger jashtë pozicionit, duke shkaktuar një ekstazë të madhe nga turma spanjole. 1-0 dhe Spanja kualifikohet për në finalet e “Euro 2025”, ku do të përballen me Anglinë.