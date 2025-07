Horoskopi ditor i Paolo Fox – E enjte, 24 korrik 2025. Pasqyra astrologjike për të gjitha shenjat e zodiakut

Dita e enjte pritet të sjellë ndikime të rëndësishme planetare që prekin sferat personale, profesionale dhe emocionale. Dielli në Luan nxit energjinë, vetëbesimin dhe dëshirën për të dalë në pah, ndërsa Hëna në Virgjëreshë favorizon organizimin dhe qartësinë mendore.

Paolo Fox na sjell sot një horoskop të detajuar për çdo shenjë, me këshilla për dashurinë, punën dhe mirëqenien në këtë përkthim nga noa.al.

Kjo është një ditë për të reflektuar, për të vepruar me vendosmëri dhe për të dëgjuar ndjenjat e brendshme. Lexoni më poshtë se çfarë ka rezervuar yjet për ju.

Dashi ♈

Zjarri – 21 mars – 20 prill

E enjtja pritet të të gjejë me energji të lartë prej ndikimit të Diellit te Luani, që ndez flakën tënde të brendshme. Do ndihesh protagonist, i vendosur dhe me etje për fitore. Në punë, një sfidë e re do të të nxisë të tregosh aftësitë e tua – përballoje me guxim, por mos i djeg urat pas vetes. Në dashuri, Venusi të shtyn të flasësh me sinqeritet, edhe nëse zemra heziton. Beqarët mund të takojnë dikë që ndan të njëjtin ritëm emocional. Në familje, një çështje e pazgjidhur gjen më në fund një zgjidhje. Kujdes me lodhjen në mbrëmje: trupi ka nevojë për pushim dhe qetësi. Dëgjo instinktin, por mos harro mençurinë që ke fituar me kohë.

—

Demi ♉

Toka – 21 prill – 20 maj

Kjo ditë do të sjellë nevojë për stabilitet dhe qartësi. Hëna te Virgjëresha të ndihmon të vendosësh rregull në mendime dhe ndjenja. Puna ecën ngadalë, por pa pengesa – këmbëngulja do të shpërblehet. Në dashuri, çiftet e konsoliduara përjetojnë një ndjenjë të ëmbël, por kujdes me keqkuptimet në lidhjet e reja. Është koha për të sqaruar mosmarrëveshje të vjetra. Mos u mbyll në heshtje: fol, edhe nëse emocionet janë të vështira për t’u shprehur. Një këshillë nga një person më i moshuar do të të vlejë shumë – dëgjoje me kujdes. Një ditë konkrete, reflektuese dhe me hapa të vegjël por të rëndësishëm drejt mirëqenies.

—

Binjakët ♊

Ajri – 21 maj – 21 qershor

Dita e enjte 24 sjell ide të reja dhe frymëzim. Je në një fazë krijuese dhe plot lëvizje pozitive. Mërkuri favorizon komunikimin dhe projektet që lidhen me punën apo studimet: shfrytëzoje këtë moment për të promovuar idetë e tua. Në dashuri ka diçka për të sqaruar – një fjalë e thënë keq mund të sjellë keqkuptime. Beqarët mund të marrin një mesazh të papritur. Është koha për të guxuar, por me elegancë. Mos e shpërndaj energjinë kot – përqendrohu te ajo që ka vërtet rëndësi. Qielli është në anën tënde, por kërkon që të qëndrosh me këmbë në tokë.

—

Gaforrja ♋

Uji – 22 qershor – 22 korrik

E enjtja do të jetë një ditë me ngarkesë emocionale të lartë. Ke nevojë për ndjeshmëri dhe ndershmëri në lidhjet personale. Nëse diçka të mundon, mos e mbaj për vete – Hëna të nxit të hapesh. Në punë mund të lindin tensione me kolegë të pandjeshëm – ruaj qetësinë dhe vazhdo me klas. Kush kërkon një ndryshim, do të shohë sinjale të para pozitive. Në dashuri ka dëshirë për butësi dhe siguri: jep dashuri, por kërko edhe nga tjetri. Autenticiteti është çelësi. Gjej një moment për të dëgjuar muzikë, për të medituar apo thjesht për të vështruar yjet.

—

Luani ♌

Zjarri – 23 korrik – 22 gusht

Do ndihesh në qendër të vëmendjes – dhe me të drejtë, nën ndikimin e Diellit në shenjën tënde. Karizma jote është në maksimum, gati për të shkëlqyer në punë dhe për të tërhequr vëmendjen e dikujt që të pëlqen. Në dashuri, zemra rreh fort, por mos e tepro: edhe tjetri ka nevojë për hapësirë. Ji i fuqishëm, por jo arrogant. Projektet krijuese do të marrin hov. Mund të vijnë komplimente, vlerësime apo një fjalë e rëndësishme. Beso fort në atë që bën.

—

Virgjëresha ♍

Toka – 23 gusht – 22 shtator

Një ditë për reflektim dhe rikuperim të energjive. Ke nevojë për qetësi, rregull dhe siguri për të gjetur sërish ekuilibrin tënd. Marsi të jep kthjelltësi dhe vendosmëri në punë – por shmang debatet e kota. Në dashuri, një fjalë e butë do të bëjë mrekulli. Nga e kaluara mund të dalin kujtime ose kontakte të vjetra – mendo mirë para se të hapësh sërish një derë të mbyllur. Dëgjo sinjalet e trupit: ushqehu mirë, fli më shumë. Një lajm i vogël mund të të ndihmojë të sqarosh një pasiguri.

—

Peshorja ♎

Ajri – 23 shtator – 22 tetor

Një ditë e re sjell ekuilibrin e munguar. Venusi është në pozicion të favorshëm dhe ndez shqisat, duke rikthyer harmoninë në marrëdhënie. Është një moment i shkëlqyer për të zgjidhur situata të pezulluara, si në dashuri ashtu edhe në punë. Beqarët mund të përjetojnë një takim magnetik. Kujdes me nxitimin: lër që gjithçka të zhvillohet në mënyrë natyrale. Këshilla e Paolo Fox është të kultivosh bukurinë në çdo veprim. Do ndjesh rritje të kreativitetit dhe qartësi në idealet. Është koha për të zgjedhur atë që të bën mirë dhe për të hequr dorë nga gjithçka që të ngadalëson.

—

Akrepi ♏

Uji – 23 tetor – 22 nëntor

Një ditë intensive të pret, me shumë intuitë dhe një tërheqje magnetike. Qielli të buzëqesh, por kërkon nga ti ndershmëri dhe hapje. Nëse ke fshehur diçka, tani është momenti për ta nxjerrë të vërtetën në dritë. Në punë mund të ndodhë një përballje e rëndësishme – fol drejt, por pa agresivitet. Në dashuri, personi që të do ka nevojë për siguri dhe praninë tënde të sinqertë. Mos mbill dyshime – përgjigju me gjeste të ndershme. Një ditë e thellë, ku emocionet shkojnë deri në rrënjë. Shfrytëzoje këtë energji për të rilindur.

—

Shigjetari ♐

Zjarri – 23 nëntor – 21 dhjetor

E enjtja sjell gjallëri dhe frymëzim. Dëshira për të udhëtuar, për të zbuluar dhe për të provuar gjëra të reja është e fortë. Mërkuri sjell lajme të mira që lidhen me kontrata, udhëtime apo njohje të reja. Në dashuri, mund të tregohesh paksa i paduruar – dëgjo më shumë partnerin tënd. Këshilla për sot është të masësh fjalët dhe të mbash shpirtin tënd të gëzuar, që është ngjitës për të tjerët. Pasditja sjell një mundësi të mirë – mos e humb. Është koha të investosh te vetja, ndoshta me një ndryshim të vogël në stil ose mënyrën si sheh botën.

—

Bricjapi ♑

Toka – 22 dhjetor – 20 janar

Mund të ndjesh një nevojë të fortë për konkretësi. Gjërat që ke ndërtuar – marrëdhëniet, puna, prioritetet – duket se po kalojnë në sitë. Saturni të ndihmon të bësh rend, por mos e ngurtëso veten apo të tjerët. Në dashuri, ka nevojë për më shumë lehtësi – ndonjëherë një përqafim vlen më shumë se fjalët. Mos neglizho shëndetin: pak aktivitet fizik ose një shëtitje do të të freskojë. Bëhu besnik përvojës tënde, por lëri vend edhe intuitës.

—

Ujori ♒

Ajri – 21 janar – 19 shkurt

E enjtja do të jetë një ditë mes ëndrrës dhe realitetit. Paolo Fox të këshillon të dorëzohesh ndaj rastësive dhe sinjaleve – universi po të flet përmes shenjave të vogla. Në punë do të kesh një ndriçim të papritur që mund të ndryshojë rrugën tënde. Në dashuri, lidhjet e reja bëhen më intensive, ndërsa marrëdhëniet e qëndrueshme rigjejnë ndjeshmërinë. Një moment i mirë për të nisur një projekt krijues. Lëre mendjen të fluturojë, por mbaje zemrën të lidhur me tokën.

—

Peshqit ♓

Uji – 20 shkurt – 20 mars

Ujërat e shpirtit janë në lëvizje. Sot je veçanërisht i ndjeshëm dhe empatik, por kjo mund të të bëjë edhe më të prekshëm. Mbrohu nga energjitë negative. Në dashuri, emocionet do të dominojnë – jepi vetes leje të ndihesh, por mos harro nevojat e tua. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet: pyet veten nëse ka ende vend për të në jetën tënde. Dediko pak kohë për shpirtin – meditim, lexim ose thjesht qetësi. Në punë nevojitet durim, por je shumë afër një arritjeje të rëndësishme. Lëria zemrës fjalën – ajo e di rrugën. /noa.al