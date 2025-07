Qeveria rikthen papritur sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, drafti i ndryshuar nga versioni i mëparshëm në konsultim publik

Qeveria ka rikthyer papritur sigurimin e detyrueshëm të banesave nga tërmetet, por në një version të ndryshuar të projektligjit të mëparshëm, që është diskutuar dhe konsultuar disa vite më parë në bashkëpunim me Bankën Botërore. Në draftin e hedhur të mërkurën pasdite në konsultim publik nga Ministria e Financave, propozohet krijimi i Fondit për Tërmetet si një shoqëri aksionare shtetërore, e cila do të merret me të gjithë procesin, përfshirë arkëtimin e primit të sigurimit dhe pagesat e dëmshpërblimeve në rastet kur ndodhin tërmete.

Ky draft ka dhënë kompetenca për Ministrinë e Financave, ndërkohë që shoqëritë e sigurimit duket se janë anashkaluar gjatë gjithë procesit.

Sigurimi i detyrueshëm i banesave

Sigurimi i detyrueshëm i banesave nga tërmetet zbatohet për llojet e mëposhtme të pronave të paluajtshme: banesa dhe seksionet që ndodhen brenda banesave që përdoren si njësi, zyra, ose për qëllime të tjera të ngjashme. Sigurimi i detyrueshëm nuk do të zbatohet për ndërtesat me materiale si argjilë, qerpiç, fibra kallami ose ato me strukturë lëvizëse.

Kush është përgjegjës për sigurimin

Çdo pronar banese, përfshirë ato që janë në proces legalizimi ose banesat sociale me qira, do të ketë detyrimin të lidhin një kontratë sigurimi të detyrueshme kundër tërmeteve. Ndërkohë, njësitë e vetëqeverisjes vendore do të mbulojnë primin e sigurimit nga buxheti i tyre për kategoritë përkatëse. Shtresat sociale në nevojë do të përfitojnë mbulim të plotë të primit nga buxheti i shtetit.

Mbulimi dhe përjashtimet

Kontrata e sigurimit të detyrueshëm nga tërmetet mbulon dëmet e shkaktuara në pronën e siguruar, të shkaktuara nga një ose disa ngjarje tërmeti që ndodhin gjatë periudhës së vlefshmërisë së policës. Përjashtohen nga mbulimi i sigurimit të detyrueshëm dëmtimet fizike trupore, vdekja, kërkesat për kompensim të dëmeve jopasurore, sendet brenda banesës së objektit të siguruar, dhe shpenzimet për heqjen e mbetjeve.

Primi i sigurimit dhe shuma e sigurimit

Primi i sigurimit është shuma që paguhet nga i siguruari për sigurimin e detyrueshëm të banesës, i cili do të përcaktohet me metodologji aktuariale. Shuma e sigurimit është limiti maksimal i dëmshpërblimit dhe do të përcaktohet nga Këshilli i Ministrave.

Përjashtimet dhe pagesa e dëmshpërblimit

Projektligji përjashton disa kategori dëmesh nga mbulimi i sigurimit, ndërsa për kërkesat e dëmshpërblimit, i siguruari është përgjegjës për paraqitjen e kërkesës pranë Fondit për Tërmetet. Dëmshpërblimi paguhet brenda 3 muajve nga momenti i dorëzimit të dokumentacionit të plotë.

Masat shtrënguese

Projektligji ka parashikuar masa shtrënguese për ata që nuk pranojnë të paguajnë primin e sigurimit të detyrueshëm. Ata nuk do të mund të përfitojnë shërbime kadastrale, shërbime në e-Albania dhe shërbime nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB). Rreziku nga tërmetet

Shqipëria është një nga vendet më të ekspozuara ndaj tërmeteve në rajon. Sipas Raportit të Rrezikut Botëror 2021, vendi renditet i pari në Evropë dhe i 61-shi në botë për rrezikun nga katastrofat natyrore. Vetëm në një shekull, janë regjistruar 12 tërmete me magnitudë mbi 6 ballë, dhe tërmeti i nëntorit 2019 shkaktoi dëme të mëdha dhe preku mbi 200,000 persona.