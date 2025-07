Kontrolle të rrepta në Sarandë: RENEA dhe Operacionalja kryejnë aksione për kapjen e personave të kërkuar

Në 48 orët e fundit, strukturat policore në Sarandë janë vënë në gjendje gatishmërie të plotë.

Në mëngjesin e 23 korrikut, forcat speciale "Renea" realizuan një operacion masiv, duke kontrolluar nga deti dhe toka disa prej zonave periferike të braktisura, me qëllim kapjen e të paktën 5 personave të kërkuar. Një prej tyre, ende i paidentifikuar, është i përfshirë në dy ngjarje me përdorim të armëve të zjarrit dhe një tjetër me shpërthim eksplozivi, gjatë një periudhe 5-ditore.

Ndërkohë, mbrëmjen e 23 korrikut, dy automjete civile me efektivë nga operacionalja e Vlorës, siç duket edhe në pamjet që sjell BalkanWeb, realizuan ndalime të makinave të rastësishme në akset më turistike të Sarandës dhe Ksamilit.

Komisariati i Sarandës po përpiqet të përballojë individë të armatosur, duke operuar me burimet e një komisariati të vogël. Krimet e rënda dhe ato të krimit të organizuar, tashmë janë të trajtuara nga Drejtoria e Vlorës, e cila ka më shumë buxhet, specialistë dhe teknologji për të goditur këto grupe.

Problemet janë thelluar për shkak të ndryshimit të strukturës në një komisariat që mbulon të paktën 4 bashki. Kjo ka shtuar një ngarkesë të madhe për një strukturë të vogël, duke e vështirësuar menaxhimin dhe përgjigjen ndaj krimeve të zakonshme.

Fokusimi i efektivëve të Komisariatit në ngjarje të rënda ka lënë zbuluar menaxhimin e trafikut, organizimin e plazheve dhe trajtimin e konflikteve të vogla, që mund të kenë pasoja më të mëdha në të ardhmen.