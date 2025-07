Rami i ashpër me Yamal: I duket vetja si në Hollywood, tani bën edhe festa

Lamine Yamal mbetet një nga talentet më të mëdha të momentit në botë, por ylli i Barcelonës shpeshherë kritikohet për jetën jashtë fushës së lojës.

Ish-lojtari i njohur, Adil Rami nuk është përmbajtur ndaj Yamal, në kanalin e tij në Tëitch.

“Nuk më plas fare për ata që nuk janë të kënaqur me atë që them, si tifozët e Barcelonës, tifozët e Lamine Yamal… Nuk më plas fare – shton më tej – Si futbollist s’kam ç’të them, është një yll, do të fitojë patjetër Topa të Artë, Kupa të Kampioneve dhe gjithçka doni ju. Por si njeri, ik q*u.

“Tani bën festa, tashmë po bën lajm. Prit pak, o p… Tani ka marrë fanellën me numrin 10, mban diamante gjigante sikur të ishte në Hollywood, mendon se është amerikan. Është frustrim dhe bezdi, një telash i madh”- tha ai.