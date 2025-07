Porti i Tregtisë së Lirë i Hainanit në dhjetor do të nisë operacionet doganore në të gjithë ishullin

Hainan nis revolucionin doganor: Nga 18 dhjetori, ishulli kthehet në port të lirë tregtie me tarifa zero për 74% të mallrave

Porti i Tregtisë së Lirë (FTP) i Kinës në Hainan, do të fillojë zyrtarisht operacionet e pavarura doganore në të gjithë ishullin më 18 dhjetor 2025, duke shënuar një moment të rëndësishëm në përpjekjet e vendit për një nivel më të lartë hapjeje, njoftuan të mërkurën zyrtarët.

Ky veprim do të prezantojë politikat gjithëpërfshirëse të liberalizimit të tregtisë dhe taksave, të hartuara për të nxitur investimet, tregtinë dhe zhvillimin industrial në ishullin tropikal.

Sipas sistemit të ri të mbylljes doganore, Hainan do të zgjerojë mbulimin e mallrave me tarifa zero. Përqindja e mallrave të importuara pa taksa do të rritet nga 21% në 74%, duke mbuluar rreth 6.600 kategori produktesh, nga 1.900 që është aktualisht. Këto mallra mund të qarkullojnë pa taksa midis bizneseve të pranueshme brenda Hainanit.

Tetë porte do të shërbejnë si pika hyrëse të nivelit të parë, duke lejuar zhdoganim të përshpejtuar për importet e kualifikuara, ndërsa 10 porte të nivelit të dytë do të menaxhojnë mallrat që hyjnë në kontinent.

Mallrat e prodhuara nga industritë e inkurajuara në Hainan, të cilat arrijnë të paktën 30% përpunim me vlerë të shtuar, mund të hyjnë në kontinent pa tarifa.

Politikat e reja synojnë të forcojnë zinxhirët e furnizimit, të tërheqin investimet e huaja dhe të nxisin grupet industriale në sektorë si turizmi, shërbimet moderne, teknologjia e lartë dhe bujqësia tropikale, të cilat tashmë përbëjnë 67% të PBB-së së Hainanit.