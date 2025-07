Xhaka largohet nga Seria A

As Milan apo Inter! Granit Xhaka, mesfushori shqiptaro-zviceran i Bayer Leverkusenit, i cili u lidh vazhdimisht me të dy klubet milaneze, në vend të këtyre ka preferuar Premier League.

Shumë afër bashkimit me kuqezinjtë në fillim të afatit kalimtar dhe i kontaktuar nga zikaltrit, Xhaka në fund zgjodhi të kthehej në Angli. Njoftimi u bë nga agjenti i 32-vjeçarit nga Bazeli, një figurë kyçe për Aspirinat gjatë dy sezoneve të fundit, por në kërkim të sfidave të reja.

"Kemi arritur një marrëveshje në parim me Sunderlandin. Graniti dëshiron të kthehet në Premier League. Sunderlandi e entuziazmon atë: ai dëshiron ta marrë përsipër këtë sfidë.

Shpresojmë që Bayer ta respektojë dëshirën e tij për t’u larguar dhe klubet të gjejnë një marrëveshje së shpejti", ishin deklaratat e qarta të José Noguera, agjentit të lojtarit.

Një marrëveshje është afër, dhe ndërsa Bayer Leverkusen, pas Wirtz dhe Frimpong, humbet edhe një lojtar tjetër.

Përvoja e Xhakës do të kishte qenë e dobishme për Milanin, që ka nënshkruar me Modric (duke folur për përvojë të madhe), ndërsa Interi ende po mendon për fatin e Calhanoglu, për të cilin zvicerani do të kishte qenë një zëvendësim i denjë.

Megjithatë, ka ende një shkëndijë shprese: derisa të jetë zyrtare, nuk ka vend për siguri kur bëhet fjalë për Sunderland. Marrëveshja e Laurent është një shembull kryesor…